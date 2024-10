The Thing Remastered – La chose se re-réveillera en décembre

Annoncé lors du Summer of Gaming d’IGN, le remastered de The Thing s’est un peu plus montré à l’occasion du Indi Horror Showcase 2024. Dans ce nouveau trailer, les équipes de Nightdive Studios dévoilent un peu plus de gameplay et montrent enfin aux joueurs le vrai visage du remaster de ce jeu culte qu’est The Thing. Après s’être attaqué à la légende du FPS-RPG System Shock, que nous réserve Nightdive avec The Thing à la sauce 2024 ?

Pour rappel, The Thing est initialement sorti en 2002 sur PC, Xbox et PS2. Le jeu était une suite direct du chef d’oeuvre de John Carpenter dans le quel vous incarniez le Capitaine Blake à la tête d’une équipe des forces spéciales américaines. L’objectif de Blake y est de comprendre ce qui a bien pu se passer au sein de l’outpost 31. Au fur et à mesure de son avancée, l’équipe de soldats découvrira les messages laissés par R.J McReady dévoilant alors l’horreur installée dans la station de recherche. La chose n’est pas morte, elle est toujours là, tapie quelque part entre les murs de la station calcinée, elle est prête à trouver un nouvel hôte et le Capitaine Blake devra tout faire pour l’empêcher de s’échapper.

Le jeu est un TPS où vous devrez gérer le moral de votre équipe face à la paranoïa grandissante : la chose peut être n’importe lequel d’entre vous. Des tests sanguins devront être effectués, et la jauge de moral et de peur devra être constamment surveillée. Et alors que vous déambulez dans les couloirs de la station McMurdo, des bruits se font entendre, le chose a réussi a prendre possession de plusieurs corps organiques et vous devrez alors les affronter jusqu’au dernier grâce à un arsenal assez conséquent. Pistolet-mitrailleur, arme de poing, lance flamme… Attention toutefois, le jeu ne renie pas ses racines de survival horror, les munitions et items de soin seront alors disponibles en quantités limitées.

Quelles sont les nouveautés proposées par The Thing : Remastered ? Fonctionnant intégralement sur le moteur graphique de Nightdive, le KEX Engine, le jeu promet de tourner en 120 FPS et en 4K. Les textures, au même titre que les éclairages et effets spéciaux, profiteront alors d’une refonte globale voulant améliorer grandement la lisibilité et les détails. Car il s’agit bien ici d’un remaster et non d’un remake. Le jeu sera donc le même qu’à l’époque, l’expérience sera inchangée mais promet d’être toujours aussi grisante.

Pour ce qui est de la date de sortie, le trailer ne nous donne pas d’information précise mais nos petits amis de Xbox annoncent une disponibilité dans le catalogue du Game Pass le 5 décembre. Rendez-vous donc le 5 décembre prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Switch pour affronter la chose venue d’un autre monde.