God of War Remastered Saga Collection – Une annonce pour le 20e anniversaire ?

Kratos retiendrait-il son souffle à l’approche de son 20e anniversaire ? C’est ce qui semble alimenter les rumeurs autour d’une remastérisation des premiers opus de God of War. Plusieurs insiders, Jeff Grubb en tête cette fois, laissent entendre qu’une annonce officielle pourrait avoir lieu dès le mois prochain, coïncidant avec les célébrations de l’événement.

Depuis son reboot en 2018, la saga a exploré les mythologies nordiques avec succès, en arrachant même un GOTY des mains de Rockstar et de son Red Dead Redemption 2. De récentes informations suggéraient pourtant que Kratos pourrait bientôt revenir en Grèce pour un nouvel opus, renouant avec les divinités et créatures mythologiques de ses débuts. Alors que les dernières pistes « moyenorientaient » vers un cadre égyptien, tout le monde s’est ravisé il y a quelques semaines, certainement un peu perdus dans une tempête de sable. Changement de cap, en fait le jeu se concentrerait sur les jeunes années de Kratos et sa relation avec Zeus. Cette hypothèse a alimenté la possibilité d’un préquel venant compléter la remastérisation de la saga grecque déjà pressentie.

C’est l’initié Lunatic Ignus qui s’etait déjà invité à la fête en révélant que Nixxes Software, studio de développement néerlandais à qui l’on doit depuis 2022 les portages PC de la plupart des exclusivités PS5, travaillerait sur cette collection complète remasterisée. Cette dernière comprenant God of War, God of War II, God of War III, Chains of Olympus, Ghost of Sparta et Ascension. Si ces informations se confirmaient, cette collection offrirait aux joueurs une version modernisée des combats épiques de Kratos, actuellement restreints aux anciennes consoles comme la PS3 et la PSP (à l’exception du remaster PS4 de God of War 3). On imagine une nouvelle génération de joueur désireux de connaître à présent le passé du Fantôme de Sparte. Une sacrée tranche de jeu vidéo made in PlayStation à l’occasion du gâteau d’anniversaire de Kratos. Attention cependant à la crise de foie !

Une autre information particulièrement intéressante pour cette éventuelle refonte concerne le doublage de Kratos lui-même. Christopher Judge, qui incarne le personnage depuis le reboot de 2018, aurait décliné l’opportunité de prêter sa voix à une version plus jeune du guerrier spartiate. Ce choix serait motivé par son respect pour Terrence C. Carson, l’acteur emblématique qui a donné vie au personnage dans les premiers opus depuis 2005.

God of War semble prêt, cette fois, à revisiter son passé glorieux avant d’écrire un nouveau chapitre. Reste à voir si Kratos reprendra les armes contre les dieux de l’Olympe, ou s’il s’apprête à explorer une toute nouvelle voie de son passé. Soyons honnêtes, il est capable des deux. Tout le monde le sait. Personne n’en doute un seul instant.