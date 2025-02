Rocksteady Studios – Bientôt de retour à Gotham ?

Dans l’imaginaire collectif des amateurs de jeu vidéo, Rocksteady Studios est intimement lié à la saga Batman Arkham. Une trilogie de haut vol et un jeu VR un peu plus dispensable ont fait du studio londonien une valeur très sûre du jeu d’action, avec une patte reconnaissable entre tous. La marque des grands. Malheureusement, Suicide Squad: Kill the Justice League est ensuite passé par là, entachant quelque peu sa réputation, et surtout celle de Warner.Bros Interactive. Dommage, car si la communication autour du titre a été un échec, le jeu n’était définitivement pas aussi mauvais que ne l’étaient ses serveurs.

Et comme souvent, dans les périodes de crise, quoi de mieux que de revenir aux fondamentaux pour retrouver la confiance ? Selon le toujours bien renseigné journal Bloomberg, qui s’est penché sur les projets en cours dans les studios Warner, Rocksteady Studios serait en train de plancher sur un nouveau jeu dans l’univers de l’homme chauve-souris.

Attention tout de même, le projet n’en serait qu’à ses balbutiements, et il ne faudrait pas s’attendre à une sortie avant plusieurs années. D’ici là, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts, et au vu de l’état de l’industrie actuelle et des nombreux projets avortés, il serait presque même plus sage de ne pas faire trop de plans sur la comète.

Car après l’échec de Suicide Squad, qui a causé une perte nette de prés de deux-cent millions de dollars à Warner et de nombreux licenciements au sein du studio, il est légitime de se poser la question des moyens qui seront alloués à ce futur projet Batman. Sera-t-il un projet au rabais, simplement basé sur la nostalgie du combo Rocksteady/Batman pour attirer le public ? On n’espère pas. D’autant plus qu’un jeu Batman dans le pur style du studio, et profitant des performances de la génération de consoles actuelle, voire de la suivante, voilà qui à de quoi mettre l’eau à la bouche.