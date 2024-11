Dans la tourmente, Warner Bros. Games décide de capitaliser sur ses licences phares

L’heure n’est pas au beau fixe pour Warner Bros. Games. Bien que Hogwarts Legacy soit un véritable carton avec près de 30 millions d’exemplaires vendus, les comptes ne sont pas corrects. La faute à Suicide Squad: Kill the Justice League mais également aux résultats plus que décevants concernant MultiVersus. Conscient d’être sur une pente glissante, le PDG de Warner Bros. David Zaslav a pris la décision de capitaliser sur des licences phares et notamment sur un certain héros ailé.

Suite aux échecs successifs précédemment cités, Warner Bros. Games enregistre une perte nette de plus de 300 millions de dollars. Le succès de Hogwarts Legacy redresse quelque peu la barre mais en attendant le prochain triomphe quasi-assuré de la suite des aventures des magiciens de Poudlard, David Zaslav a une autre idée derrière la tête.

Pour éviter de replonger dans les méandres du développement de projets originaux qui peineront à trouver un public, la direction de Warner a pris la décision de focaliser son attention sur quatre licences précises : Game Of Thrones, Mortal Kombat, Hogwarts Legacy et DC Comics. En citant ce dernier, Warner Bros. Games a bien insisté en précisant que c’est du côté de la licence Batman que les efforts seront concentrés.

Du côté Game Of Thrones, la décision peut être surprenante. En effet, le dernier jeu destiné au public console étant sorti en 2014/2015 (Telltale) nous pourrions nous dire que Warner compte mettre de son côté l’engouement récent provoqué par la série House of the Dragon. Concernant Mortal Kombat, le joli succès du reboot Mortal Kombat 1 a du donner pas mal d’idées au studio quant au développement des suites.

La suite de Hogwarts Legacy ayant été officialisée il y a peu il ne reste donc que le chevalier vengeur de Gotham City. Les deux dernières propositions prenant place dans l’univers du Batman étaient Gotham Knights (ayant connu un léger échec) et Arkham Shadows. Mais ce dernier n’étant disponible que par le biais de la VR (et exclusif à Meta Quest), le public touché se retrouve forcément amoindri.

La principale hypothèse serait celle du retour en bonne et due forme de la licence Arkham sur consoles avec, soit une suite d’Arkham Knight (même si suite au protocole Knightfall, la promesse de jouer Bruce Wayne n’est plus d’actualité), soit un reboot dans l’univers Arkham avec un tout nouveau Batman ou encore des jeux spin-off dans lesquels nous incarnerons les membres de la Bat-family à l’image d’un Gotham Knights mais ancré dans l’univers développé par Warner et Rocksteady depuis 2009 avec Arkham Asylum. Dans tous les cas, il va y avoir de la chauve-souris au menu.