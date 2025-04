Attention : ce jeu d’une valeur de 1300 € est GRATUIT sur Steam !

Ce monument du jeu vidéo, dont la valeur totale avoisine les 1 300 €, est actuellement disponible gratuitement sur la plateforme Steam ! Oui, vous avez bien lu. Ce jeu de simulation de vie qui a conquis des millions de joueurs à travers le monde depuis les années 2000 peut être ajouté à votre bibliothèque sans débourser le moindre centime. Une aubaine pour tous ceux qui rêvaient de créer leur petit univers virtuel sans se ruiner.

Depuis septembre 2022, le jeu Sims 4 est entièrement gratuit sur Steam ou sur votre plateforme préférée. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, ce jeu vous permet de créer et de contrôler des personnages virtuels dans un monde dans lequel vous êtes le maître absolu. Construisez des maisons, répondez aux besoins de vos personnages, faites-les évoluer dans leur carrière professionnelle… Les possibilités sont infinies !

Cette version gratuite vous donne accès au jeu de base complet, avec toutes ses fonctionnalités essentielles. De quoi offrir aux joueurs des heures et des heures de gameplay sans aucune limite. Habituellement, si on additionne le jeu de base et les quelques quatre-vingt packs d’extension, kits et autres contenus additionnels disponibles, l’investissement total pour profiter de l’expérience Sims 4 complète peut atteindre la somme astronomique de 1 300 €.

En téléchargeant le jeu maintenant, vous économisez donc… eh bien, techniquement, le prix du jeu de base. Mais ne vous y trompez pas : c’est la porte d’entrée vers un univers passionnant que des millions de joueurs explorent depuis près d’une décennie ! Rien de plus simple pour profiter de cette offre incroyable ! Rendez-vous sur Steam, cherchez « Les Sims 4 » et cliquez sur « Ajouter à ma bibliothèque ». Le montant affiché est de 0,00 €, vous n’avez plus qu’à installer le jeu et à profiter directement sans sortir la carte bleue.

(Cet article est un poisson d’avril, New Game Plus se bat précisément contre ce genre de contenu sans aucune valeur.)