Les Sims 4 – Le cambrioleur est de retour dans une grosse mise à jour !

Cela faisait des semaines que les Sims 4 nous teasaient en nous promettant une grosse surprise pour l’anniversaire de la franchise. Les cadeaux, mises à jour et nouveautés pleuvent depuis janvier à l’occasion des vingt-cinq ans des Sims, et si la plupart étaient annoncés sans détour, il y avait une date mystérieuse dans la dernière feuille de route : au 25 février, on ne pouvait rien lire si ce n’est un émoji représentant des yeux bien curieux. La surprise ne fut pourtant pas immense quand la mise à jour est tombée hier tant les indices avaient été parsemés partout pendant un mois : le personnage iconique du cambrioleur fait son retour dans les Sims 4 grâce à une mise à jour gratuite !

Ce personnage, pourtant présent dans tous les opus précédents, manquait cruellement à l’appel dans les Sims 4 et était sans cesse réclamé par les joueurs depuis la sortie du jeu il y a maintenant dix ans. Pour avoir le cambrioleur dans sa partie, il suffit d’installer la dernière mise à jour gratuite, qui vient également avec des corrections de bug et des amélioration de la qualité de vie en jeu.

Il s’agit d’un nouveau PNJ, Sophie Louterie, qui peut s’introduire chez vos Sims pour leur voler leurs objets de valeurs avec un sac qui aspire les meubles et autres appareils électroménagers. Elle pourra apparaître chez n’importe qui, mais le nouveau défi de terrain « cambriolages en série » qui vient avec la mise à jour rendra ses visites beaucoup plus régulières. Pour l’arrêter, vous pourrez maintenant appeler le commissariat depuis votre téléphone, installer une alarme anti-intrusion (qui peut être améliorée avec le compétence bricolage), ou alors faire justice vous-même en la défiant à la bagarre.

Cet ajout a aussi été pensé pour proposer des interactions spécifiques aux différents packs d’extension des Sims 4. Par exemple, un chien pourra pouchasser la malotrue, un loup-garou pourra essayer de lui faire peur, ou un vampire en faire son casse-croûte nocturne. D’autres PNJ qui viennent avec certains DLCs auront des réactions bien à eux (cette chère Agnès Ladentelle risque de ne pas se laisser faire et d’attaquer le cambrioleur à coups de sac à main), tandis que les adolescents auront peut-être envie de faire un selfie avec le bandit avant d’appeler la police.

En plus de cette nouveauté très attendue par les fans des Sims 4, la mise à jour propose également quelques changements mineurs dans l’UI en mode Construction et sur la liste des mondes, de nouveaux habits en mode Créer un Sim, de nouveaux coloris sur certains meubles du jeu de base, et une amélioration des activités de groupes et de clubs si vous possédez le pack d’extension Vivre Ensemble.

Enfin, le menu pour les tatouages en mode Créer un Sim a été entièrement refondu pour préparer l’arrivée du pack Business et Loisir le 6 mars prochain. N’oubliez pas de réaliser les défis de l’événement nostalgique toujours en cours en jeu : un trait de récompense pourrait bien vous aider à créer votre propre cambrioleur pour les Sims aux tendances kleptomanes !