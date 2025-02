Les Sims 4 : Business et Loisirs – Des pots, des tattoos, et des sous

Décidément, les actualités autour des Sims 4 s’enchaînent depuis le dernier Behind the Sims. Lors de cet événement, on nous avait présenté un calendrier des futures sorties autour de la franchise : retour des Sims 1 et 2, nouveaux kits, et une mystérieuse « Saison Motherlode », qui avait donné lieu à de nombreuses spéculations de la part des fans. Cette nouvelle saison a été révélée aujourd’hui, avec une feuille de route, mais surtout avec l’annonce du prochain pack d’extension des Sims 4 : Business et Loisirs.

Cette extension sera, vous l’aurez compris sans trop de problème, centrée sur l’ouverture de commerces par nos personnages, qui pourront tirer profit de leurs hobbies favoris. Deux nouvelles activités arrivent dans les Sims 4 : la poterie et le tatouage. Avec la première, on pourra modeler et décorer des pots et autres objets en céramique. La deuxième compétence permettra évidemment d’avoir son propre salon de tatouage. Grosse nouveauté en lien avec cette carrière : on pourra désormais dessiner nos propres tatouages sur les corps des Sims (avec le même système que celui pour peindre les pelages des animaux ou des loups-garous).

L’ouverture de son propre commerce vient aussi avec une fonctionnalité très attendue des joueurs depuis des années : il sera enfin possible d’avoir des terrains multifonctions, à la fois résidentiels et communautaires ! Comme on peut le voir dans la bande-annonce des Sims 4 : Business et Loisirs, il suffira de sélectionner les pièces de son bâtiment et de choisir si elles sont accessibles au public ou si elles sont réservées à la famille propriétaire des lieux. Pour rappel, c’était jusqu’alors impossible de réellement vivre dans son restaurant ou dans son magasin, et il fallait redoubler d’inventivité pour raconter les histoires qu’on voulait avec ce genre de personnages.

La présentation officielle de cette nouvelle extension indique également que de nombreux autres packs ont été pris en compte pour nous permettre d’ouvrir toutes sortes de commerces : « cat café », salon de massage, boîte de nuit ou même laverie, les possibilités seront visiblement très nombreuses.

Le tout se déroulera dans une nouvelle ville : Gammelvik. Nos Sims pourront vendre leurs créations au marché, donner des cours et acquérir des bonus spéciaux, sans doute pour améliorer leurs compétences ou leur business. On peut tout de même regretter une certaine redondance, car cette nouvelle map n’a pas l’air bien originale et ressemble à celles qu’on a déjà en jeu.

Dans l’ensemble, même si l’ajout de terrains multifonctions et d’une carrière de tatoueur qui a l’air amusante à jouer sont de bonnes idées, cette bande-annonce retombe un peu comme un soufflé. Sans vouloir jouer les rabat-joie, on espère tout d’abord que cette fonctionnalité ne sera pas buguée ou truffée d’écrans de chargement comme dans le pack d’extension « À Louer ».

Pour un pack appelé « Business et loisirs », on aurait été en droit d’attendre bien plus de nouveaux hobbies. Les fans attendent toujours l’arrivée des groupes de musique ou des jeux de rôle papier, par exemple, qui auraient très bien pu être des loisirs supplémentaires. Même si on entr’aperçoit aussi la création de bonbons dans ce trailer, c’est loin d’être suffisant. L’ouverture de son propre commerce rappelle aussi inévitablement le pack « Au Travail ». Certes, ce dernier est sorti il y a dix ans, mais on aurait apprécié qu’il soit simplement remis à jour, plutôt que de nous proposer une extension très similaire sur le principe.

Nous en saurons plus le 18 février, lors d’une bande-annonce qui présentera le gameplay des Sims 4 : Business et Loisirs. Le pack d’extension sera disponible le 3 mars prochain. D’après la feuille de route de la « Saison Motherlode », une autre surprise bien mystérieuse nous attend le 25 février. En attendant, n’oubliez pas d’aller récupérer gratuitement des objets nostalgiques en vous connectant au jeu chaque semaine jusqu’au 18 mars.