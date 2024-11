Les Sims 4 : À la vie à la mort – Mortellement fun

Après un trailer prometteur, le nouveau pack d’extension des Sims 4 est sorti le 31 octobre. L’équipe de communication avait mis les bouchées doubles pour nous donner envie : événement limité centré sur la Faucheuse, esthétique inspirée des cartes de tarot et quelques ajouts très attendus par la communauté depuis des années. Les fans étaient donc impatients de découvrir Les Sims 4 : À la vie à la mort, notamment pour ses cimetières, ses funérailles, ses testaments et ses fantômes. Mais comme pour chaque extension du simulateur de vie, difficile de ne pas éprouver une certaine méfiance : EA nous a souvent habitués à des contenus inaboutis et bugués, qui nous font regretter d’avoir dépensé 40 €. Les Sims 4 : À la vie à la mort tient-il ses promesses, ou est-il d’un ennui mortel ?

Bienvenue à Ravenwood

À la vie à la mort vient avec une nouvelle ville : Ravenwood. Cette map relativement vaste comprend trois quartiers (un centre résidentiel, un quartier champêtre au bord de l’eau et une forêt hantée). On pourrait reprocher à Ravenwood un manque d’audace visuelle, surtout pour ceux qui possèdent déjà les packs Vampire, Monde magique ou Vie à la campagne. Certaines zones de la carte sont purement décoratives, et il est parfois frustrant de constater que de grandes surfaces restent inaccessibles alors qu’on aimerait les explorer ou y construire quelque chose.

Malgré tout, cette ville est agréable à jouer et propose de nombreuses activités pour nos Sims : un puits à souhaits, une collection de cartes de tarot à compléter à travers une quête, de mystérieux fantômes à l’histoire intrigante, et des cryptes où l’on peut partir à l’aventure (sur le mode « trou de lapin » habituel), ou faire crac-crac pour les amateurs de morbide.

Les catalogues des modes Construction et Créer un Sim sont également réussis, avec un style gothique mêlant modernité et époque victorienne, dans des coloris qui s’adaptent facilement à d’autres types de décoration. On y trouve également des éléments de décors pour délabrer un peu ses maisons (par exemple de quoi faire des trous dans une toiture). Bien qu’il y ait une certaine redondance avec d’autres packs, À la vie à la mort reste un bon ajout au jeu de base pour ceux qui n’ont pas l’ensemble des extensions.

Vivre sa meilleure vie

Comme son nom l’indique, Les Sims 4 : À la vie à la mort aborde surtout la mort et l’au-delà. La partie « vie » du titre consiste en grande partie à préparer nos Sims à leur dernier voyage. Pour cela, ils peuvent compléter une liste de souhaits pour accomplir leur « parcours de l’âme » : des choses qu’un Sim veut réaliser avant de mourir, en plus de son aspiration et de ses envies. Les possibilités sont nombreuses et compatibles avec d’autres packs : un personnage pourra par exemple vouloir dire à ses enfants qu’il est fier d’eux, passer une journée à Winderburg ou peindre une toile parfaite.

Toujours dans cet aspect « vie », il est maintenant possible de rédiger un testament et de léguer un objet de famille à ses descendants : un bijou précieux, une toile de maître ou même… des toilettes ! Le jeu offre une grande liberté à ce niveau. Une fois le Sim décédé, on peut organiser un enterrement et lui offrir une place au cimetière.

Malheureusement, les enterrements souffrent du même problème que les autres événements jouables : en voulant offrir un maximum de personnalisation, on se retrouve à faire du micro-management pour chaque activité, et l’ensemble manque cruellement de fluidité. Cet ajout reste malgré tout bienvenu pour dire au revoir à nos Sims adorés. Quant à leurs proches, ils vivront le deuil de manière plus réaliste, au lieu d’avoir simplement une émotion « triste » qui s’en va au bout de quelques jours dans le jeu de base.

La mort vous va si bien

Après sa mort, un Sim peut désormais revenir à la vie s’il a complété son « parcours de l’âme ». Si ce n’est pas le cas, il faudra l’aider à accomplir ses dernières volontés. Il pourra aussi participer aux réunions hebdomadaires des Anonymes de l’Au-delà s’il a besoin d’aide pour accepter sa nouvelle condition spectrale. Une fois tout cela terminé, le personnage peut renaître dans n’importe quel foyer et à n’importe quel âge. Cet ajout plaira surtout aux joueurs qui aiment raconter des histoires sur plusieurs générations de Sims ou se lancer des défis, mais il n’apporte pas grand-chose en termes de gameplay.

Ce sont les fantômes qui retiennent surtout l’attention dans Les Sims 4 : À la vie à la mort ! Ils sont certes disponibles dans le jeu de base, mais avec ce DLC, ils deviennent enfin des occultes dignes de ce nom. Avec le même système de compétences que pour les vampires ou les loups-garous, les fantômes peuvent maintenant monter en puissance et débloquer de nouveaux pouvoirs. Deux voies s’ouvrent à eux : ils peuvent choisir d’aider les vivants en réparant les objets ou en les débarrassant de leurs émotions négatives, ou au contraire s’amuser à terroriser le quartier et à semer le chaos.

La Faucheuse recrute !

Enfin, deux nouvelles carrières sont introduites avec ce pack. D’abord, celle d’employé des pompes funèbres, où le Sim part simplement travailler hors du terrain pendant sa journée. Mais c’est surtout la carrière active d’assistant de la Faucheuse qui est intéressante (la première du genre depuis le DLC Heure de gloire) ! Notre patronne, la Faucheuse elle-même, nous envoie récupérer des âmes qu’il faut envoyer dans l’au-delà à travers un portail. Au programme : entraînement sur mannequins, enquêtes sur les morts, entretien de sa faux, et respect de quotas d’âmes. Cette carrière est très amusante à jouer, surtout grâce au traitement complètement absurde et satirique de la mort.

Le pack permet aussi de faire un bébé avec la Faucheuse : un ajout très attendu par de nombreux fans, qui étaient obligés d’utiliser des mods pour cela jusqu’à présent. Les enfants conçus avec ce personnage héritent d’un trait spécial, un peu comme ceux du Père Hiver dans le DLC Saisons. Encore une fois, cet élément n’apporte pas grand chose en terme de gameplay, mais cela ajoute une option supplémentaire pour les fans d’histoires farfelues ou de défis.

Dans l’ensemble, Les Sims 4 : À la vie à la mort est une belle réussite. Ce pack d’extension se distingue par son gameplay, qui a le mérite de proposer des nouveautés autant pour les fans de Sims occultes que pour ceux qui préfèrent un jeu réaliste. C’est sans doute le premier DLC à aussi bien réussir ce mélange des genres ! Ravenwood offre plein de nouvelles activités, et nous n’avons même pas mentionné les festivals, les esprits, les corbeaux, le tirage des cartes, ou les baignades sans vêtements à la pleine lune. Les ajouts autour de la mort s’intégreront aussi très bien dans n’importe quelle partie sur les autres maps du jeu.