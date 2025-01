Les Sims 4 – Toutes les annonces du Behind the Sims

Ce mardi s’est tenue la quatrième édition du « Behind the Sims » : une présentation qui annonce les nouveautés à venir pour la franchise au prisme vert. C’est aussi l’occasion de fêter le vingt-cinquième anniversaire des Sims en 2025, alors que la concurrence arrive sur le marché des jeux de simulation de vie. Quelles surprises les SimGurus ont-ils réservé aux fans des Sims 4 ? Beaucoup d’informations en très peu de temps, mais nous sommes là pour vous résumer toutes les annonces.

Tout d’abord, nous avons pu voir un calendrier avec les prochains événements. Le 16 janvier, nous aurons droit à trois nouveaux kits. Pour la première fois, ils incluront à la fois du contenu pour le mode « Créer un Sim » et pour le mode « Construction » ! Le premier permettra de d’offrire une pièce de gaming à nos Sims fans de jeux vidéo, un autre proposera des meubles et tenues classes pour recevoir dans une chambre secrète, et le dernier sera centré sur la création d’une pièce au style plus masculin pour nos messieurs les plus séducteurs.

Entre le 27 et le 31 janvier, nous aurons droit à un hommage à la nostalgie. Les équipes n’ont pas dévoilé plus de détails, mais on peut déjà spéculer sur une éventuelle arrivée des Sims 1 et des Sims 2 sur nos machines modernes. En effet, les Sims 3 ont eu droit à une mise à jour surprise hier, et sont maintenant optimisés pour être joués sans bugs sur les PC d’aujourd’hui. Les fans réclament de pouvoir redécouvrir les premiers opus depuis des années : espérons qu’ils seront entendus.

Le 4 février, ce sera la fête d’anniversaire des 25 ans des Sims ! Nous auront droit à une gros cadeau : une mise à jour gratuite avec des dizaines de nouveaux objets : vêtements, chaussures, coupes de cheveux pour tous les âges, bijoux, portes et fenêtres, cuisine complète, jeux pour les enfants…

Le même jour, ce sera aussi le début d’un nouvel événement avec des missions hebdomadaires, comme on commence à en avoir l’habitude, pour récupérer de objets iconiques des premiers jeux ! Enfin, les terrains du jeu de base auront droit à une refonte complète pour intégrer tous les ajouts qui ont été inclus aux Sims 4 au fil des années.

Le 6 février, on découvrira la « Motherlode season », probablement la roadmap qui annoncera les prochaines extensions des Sims 4. Enfin, on sait qu’il se passera quelque chose le 25 février, mais tout cela reste très mystérieux. On sait également que deux kits de créateurs arriveront plus tard dans l’année, sans précision sur la date de sortie de ces derniers.

Dès ce soir, les fans des Sims 4 verront des nouveautés en jeu. Une mise à jour permettra de corriger quelques bugs et de préparer l’arrivée des trois kits. Le menu principal sera aussi complètement refondu pour mettre en vedette la famille avec laquelle on a joué en dernier.

On a aussi appris que Les Sims Freeplay aura droit à une mise à jour pour rendre le jeu plus beau, que le film Sims en préparation était toujours d’actualité, et que le projet René avançait bien. On aurait néanmoins pu s’attendre à des nouvelles plus concrètes à ce sujet. Dernière annonce : le jeu MySim: Collection Cosy, qui est ressorti sur Switch en novembre dernier, sera disponible sur PC le 16 mars prochain !