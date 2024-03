Les Sims en film, mais pour raconter quoi ?

Le Hollywood Reporter a rapporté que l’actrice Margot Robbie se serait lancée dans le développement d’un film adapté du jeu Les Sims par le biais de sa société de production LuckyChap, en collaboration avec Vertigo Entertainment. L’annonce a de quoi surprendre, car il est difficile d’imaginer le potentiel de la franchise de simulation en dehors du domaine du jeu vidéo.

La popularité connue par Les Sims n’est un secret pour personne. Depuis la sortie du premier volet en 2000, le studio Maxis et l’éditeur Electronic Arts n’ont cessé de nous arroser d’extensions, kits et packs de jeu en tous genres, transformant la licence en véritable vache à lait. Régnant en maître incontesté sur le genre de la simulation de vie, il n’a rencontré aucun concurrent sérieux, et c’est seulement près de 25 ans plus tard que Life by You, Paralives et inZOI s’apprêtent enfin à essayer de lui piquer un bout de plate-bande. Vouloir capitaliser sur cette institution du jeu vidéo peut ainsi paraître logique à première vue.

Seulement voilà : en tant que jeu de simulation, Les Sims n’a pas de scénario, nous laissant perplexes quant à l’histoire qui pourrait être racontée au cinéma. Bien sûr, la saga a ses personnages iconiques, tels que la famille Gothik, Mlle Ladentelle ou encore les sœurs Caliente apparues dans Les Sims 2. Quelques éléments de contexte sont fournis à leur sujet, et les joueurs les plus passionnés n’hésitent pas à guetter les indices disséminés d’opus en opus pour élaborer des théories sur les mystères de leur passé. Cependant, rien n’indique que ce sera la voie choisie pour l’adaptation cinématographique, qui pourrait tout aussi bien partir d’une page (presque) blanche.

Après tout, c’est ce qui avait été fait pour le film Barbie, que LuckyChap avait déjà coproduit. Le pari paraissait fou à l’annonce du projet, mais en fin de compte le résultat a connu un accueil démesuré en salles, parvenant même à se hisser dans le box-office des plus grands succès mondiaux de tous les temps. On peut aussi penser aux films et séries Lego qui, de la même manière, portent sur les écrans des jouets qui n’ont à l’origine comme histoire que celle que leur prêtent les joueurs. Toutefois, au vu de la direction artistique relativement neutre qu’arbore Les Sims, on peut se demander si le jeu a suffisamment de personnalité pour qu’une adaptation fasse sens.

Pour l’heure, le projet semble surtout espérer imiter le succès de Barbie en s’emparant d’une franchise incontournable de manière presque cynique. Restera à voir si la réalisatrice attachée au projet, Kate Herron (qui avait officié sur la série Loki), saura véritablement en faire quelque chose. Elle co-écrira le scénario avec Briony Redman, avec qui elle avait déjà collaboré sur un épisode de la saison 14 de Doctor Who.