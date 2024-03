Une adaptation en film de Watch Dogs à venir ?

Les adaptations en fils ou série de jeux vidéo ont le vent en poupe ces dernières années. Les jeux vidéo ayant souvent des protagonistes mémorables et même des scénarios plus intéressants que bien des films, l’opportunité de profiter de leur réputation et de leur succès est dès lors bien tentante, avec des fortunes diverses. Aussi, après Halo, Mario, Fallout, Assassin’s Creed, Death Stranding et Borderlands, ce pourrait bien être au tour de Watch Dogs d’arriver sur nos écrans.

C’est du moins ce que rapporte le site Deadline. Un film Watch Dogs serait ainsi en développement par la société de production et de divertissements New Regency. L’actrice australienne Sophie Wilde aurait été auditionnée pour un rôle majeur dans le film, tandis que ce dernier serait dirigé par le Français Mathieu Turi, qui s’est déjà illustré sur la direction de The Deep Dark. Le scénario, quant à lui, sera écrit par Christie LeBlanc, qui a travaillé sur celui d’Oxygen pour Netflix.

Au rang des producteurs se trouvent Yariv Milchan et Nathalie Lehmann, mais également Margaret Boykin pour Ubisoft Films and Television, l’entité du groupe français chargée de développer certaines franchises d’Ubisoft sur d’autres médias, et comptant comme succès notoires l’adaptation d’Assassin’s Creed en long-métrage et les diverses adaptations des Lapins Crétins et Splinter Cell.

Adapter Watch Dogs en film peut cependant être plus délicat qu’il n’y paraît. Si la franchise met de manière générale en avant les possibilités et dangers de notre monde hyperconnecté, le premier jeu, souvent présenté comme le meilleur et le plus intéressant, possède une interprétation assez sinistre et glauque de ce thème. Watch Dogs 2 avait, quant à lui, une approche intéressante avec un monde coloré, insouciant et paisible où le cyberespionnage et le vol général de données personnelles constituent la toile de fond de l’histoire, rendant la représentation du monde réellement intéressante.

Quant au troisième jeu, sur le plan de l’écriture, la tentative de mettre en garde l’utilisation d’attaques terroristes sous faux drapeau pour justifier des mesures sécuritaires oppressives est en soi un sujet intéressant, mais bien mal desservi par des personnages stéréotypés et affligeants, un scénario général peu intéressant et la représentation d’une Londres futuriste paradoxalement moins interactive et moins connectée que les villes des deux jeux précédents.

Les jeux Watch Dogs sont de très bons jeux qui traitent de thèmes réellement intéressants, mais l’approche choisie pour les traiter peut nullifier totalement l’intérêt pour le joueur ou le spectateur. Aussi, on espère que cette adaptation en film prendra le parti d’une représentation sombre et sérieuse de notre monde hyperconnecté, invitant à la réflexion, et évitera l’écueil fatal des motivations clichées, des personnages comiques sans intérêt et d’une histoire superficielle. Si l’approche choisie est digne de Watch Dogs ou Watch Dogs 2, alors ce film peut être une très belle surprise.