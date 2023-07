Borderlands le film – Pandora bientôt sur grands écrans

Soyons honnêtes, Borderlands 3 nous avait laissé sur notre faim tandis que Tiny Tina’s Wonderlands, quoique sympathique, souffrait de nombreux bugs et problèmes d’optimisation. Et peut-être avons-nous été trop gâtés avec Borderlands 2 et son excellent scénario, son excellent antagoniste et ses très bons DLCs ? Les fans peuvent cependant se réjouir et s’attendre à un nouveau venu dans la franchise, mais, cette fois, non pas sous la forme d’un jeu vidéo mais d’un film.

L’adaptation de l’œuvre de Gearbox est une petite arlésienne en elle-même, elle fait partie de ces grands projets d’adaptation en film d’une franchise culte dont on craint qu’il ne finisse nulle part. Ce ne sont pas les fans d’Halo qui diront le contraire, eux qui attendent toujours un véritable film après l’excellent court métrage « Forward Unto Dawn » ou l’ancienne démo technique utilisée pour jauger des possibilités de représenter la franchise de Bungie dans un film dirigé par Peter Jackson.

L’adaptation de Borderlands aura eu une destinée plus heureuse puisque le tournage s’est achevé en 2021. Pour quelle raison n’a t-on pas eu plus d’informations ou de teaser depuis deux ans ? Mystère. Les méandres insondables de la postproduction et des intrigues de studios. Mais voilà qu’aujourd’hui Randy Pitchford, le PDG de Gearbox, annonce que le film Borderlands sortira en salle le 9 août 2024, soit dans un an :

À priori, il s’agit de l’adaptation du premier jeu, puisque l’on sait que Cate Blanchett va jouer Lilith, Edgar Ramirez incarnera Atlas, Kevin Hart jouera Roland, Ariana Greenblatt prêtera ses traits à Tiny Tina et Jack Black sera notre bien aimé Claptrap. Il n’est pas certain qui cet Atlas est supposé être, car il n’y a pas d’antagoniste de ce nom dans le premier jeu, si ce n’est que l’une des multinationales manufacturant des armes s’appelle justement l’Atlas Corporation.

Le film a été, en partie, dirigé par Eli Roth, un réalisateur davantage connu pour quelques films d’horreur, et Tim Miller, bien connu pour son travail de réalisation sur Deadpool et Terminator, qui serait venu à la rescousse début 2023 pour faire deux semaines de reshoot. Manifestement, il semble qu’il y ait quelques doutes quant au ton à donner au film.

Dans tous les cas, on a franchement hâte de découvrir le résultat final de ce film Borderlands, et, qui sait, si le succès est au rendez-vous, peut-être aurons-nous un second film avec le Beau Jack en antagoniste. On rêve sans doute, mais Pandora est justement la terre de toutes les possibilités.