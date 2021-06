Borderlands 3 – Le cross-play enfin disponible mais pas pour tout le monde

La nouvelle mise à jour gratuite de Borderlands 3 est disponible depuis hier, apportant avec elle de nombreuses nouveautés et l’arrivée tant attendue du cross-play. Si cette annonce avait toutes les cartes en main pour nous réjouir, les joueurs et joueuses PlayStation ne seront pas concernés par cette nouvelle fonctionnalité. Toutefois, ces derniers pourront tout de même profiter de tous les ajouts de cette mise à jour importante.

Si vous vous souvenez de l’événement La Revanche des Cartels de l’année dernière, vous serez sans doute ravis d’apprendre le grand retour de Joey Ultraviolet, nous permettant de retourner dans sa fameuse Villa le temps d’un événement sobrement intitulé “La Revengeance de La Revanche des Cartels”, perpétuant l’humour si particulier du titre de Gearbox. Malheureusement, l’événement sera identique au précédent, mais permettra tout de même de débloquer du contenu inédit.

Pour satisfaire une communauté toujours aussi présente, le niveau maximal est augmenté à 72 afin de profiter de nombreux bonus une fois celui-ci atteint. De plus, tous les événements majeurs des années précédentes, à savoir Récolte sanglante, Saints Cœurs brisés et La Revanche des Cartels, seront disponibles à tout moment et de manière illimitée à partir de maintenant, permettant aux joueurs de débloquer les récompenses liées à ces derniers.

Cette décision semble nous indiquer que les mises à jour importantes de Borderlands 3 arriveraient à leur terme, après presque deux années de bons et loyaux services. Et depuis l’annonce de Tiny Tina’s Wonderlands prévu pour 2022, il est fort probable que le studio souhaite s’investir pleinement dans ce nouveau projet. Cependant, ce troisième opus pourrait continuer de rameuter encore plus de monde grâce à l’arrivée du cross-play.

Comme nous le disions plus haut, cette fonctionnalité permettra aux joueurs sur Xbox One, Xbox Series, PC, Mac et Stadia de jouer tous ensemble, mettant ainsi de côté la communauté présente sur PlayStation. Une décision peu surprenante quand nous savons que le constructeur japonais se montre très souvent réticent à l’ajout du cross-play et qu’ils sont les seuls à demander une compensation pour celle-ci.

Cependant, plusieurs titres sur PlayStation ont réussi à intégrer le cross-play, tels que Rocket League ou Minecraft, et ainsi on espère que la situation s’arrangera dans les mois à venir. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les nouveautés et correctifs accompagnant la nouvelle mise à jour, il suffit de vous rendre sur le site officiel de Borderlands 3.