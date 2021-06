Tiny Tina’s Wonderlands – L’annonce d’un Borderlands au pays des merveilles !

L’une des surprises de la conférence du Summer Game Fest fut sans aucun doute l’annonce d’un spin-off à la saga Borderlands intitulé Tiny Tina’s Wonderlands. Comme son nom l’indique, il sera centré sur le personnage totalement loufoque de Tiny Tina qui nous invitera a un voyage au pays des merveilles de la violence et de la folie.

Oubliez le roman de Lewis Caroll, l’adaptation animée de Disney ou encore la pâle copie rendue par Tim Burton (ainsi que sa suite) et apprêtez-vous à vivre une aventure explosive rythmée par le fracas des épées, la détonation de vos armes et le BOOM de vos grenades. Notre but dans ce standalone sera d’anéantir le Seigneur Dragon pour libérer le royaume de sa dangereuse main mise.

Accompagné de Tiny Tina, mais aussi de l’obstiné Capitaine Valentine et du robot obsédé par les règles Frette, il nous faudra combattre des gobelins, dragons, squelettes et autres créatures fantastiques à l’aide d’un armement incroyable de variété (c’est en tout cas la promesse faite) et de techniques spéciales uniques à chaque personnages. D’ailleurs, et comme vous vous en doutez, Tiny Tina’s Wonderlands sera jouable jusqu’à 4 joueurs en coopération.

S’il est clair que sur le papier tout ceci est plutôt alléchant, il ne faut pas s’attendre a un grand chamboulement au niveau du gameplay, les fans de Boderlands ne devront donc sans doute pas être dépaysés. Le loot sera donc toujours au cœur des mécaniques de jeu, et il faudra constamment changer ou améliorer notre équipement pour rester au niveau de nos opposants.

Néanmoins, l’une des particularités de cet univers fantaisie qui nous a été présenté, est la faculté que possède Tiny Tina a en changer les règles quand elle le désire et vu la folie qui habite la demoiselle, autant dire que cela risque d’être totalement WTF à bien des moments. On a vraiment hâte de voir ce que cela donnera dans les faits et jusqu’où sera poussé le concept de marier un délire post-apocalyptique comme Borderlands avec de la pure fantaisie, même si on en a déjà eu un avant goût avec l’excellent DLC pour le deuxième épisode, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep.

Enfin, pas de date de sortie annoncée pour le moment, mais une fenêtre a tout de même été indiquée et le jeu arrivera en 2022 sur consoles PlayStation, Xbox, ainsi que sur PC.