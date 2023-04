Super Mario Bros. Le Film – Un succès appelé à être suivi ?

Sorti il y a tout juste deux semaines, le film Super Mario Bros. réalisé par le studio à l’origine de la saga Moi, Moche et Méchant (Illumination Entertainement) est un véritable carton dans le monde. Ce qui, nous l’avouons volontiers, n’est nullement étonnant. La licence est tout de même un monument de l’histoire du jeu vidéo. De fait, la saga de Nintendo a pu profiter de l’énorme avantage que peut procurer son universalité : que l’on soit ou non un joueur, la série Mario est pour sûr évocatrice à tous, elle appartient au domaine de l’imaginaire collectif. Et c’est sans aucun doute ce statut privilégié qui a permis au film de dépasser – dans un si cours délai – la fameuse barre du milliard de recette. Un résultat record qui ne stagnera sûrement pas à ce niveau et atteindra très bientôt de nouveaux sommets.

Et après ?

Avec un tel succès, la firme japonaise a non seulement réussi à donner une vraie place au cinéma à son cultissime plombier – ce qui avait échoué en 1993 sous les traits du regretté Bob Hoskins -, mais elle s’est également offert une position de choix. Car oui, la transposition ici présente ne peut que conforter la société dans ses ambitions cinématographiques. Ce n’est pas une nouveauté : on le sait depuis quelque temps déjà, outre le grand nombre de studios intéressé par le domaine du cinéma, Nintendo rêve lui aussi d’un avenir transmédia. En témoigne entre autres choses, et ce, même si c’est dans une moindre mesure, l’acquisition il y aura bientôt une année du studio d’animation Dynamo Pictures. Une moindre mesure, puisqu’on l’imagine mal mettre mis à contribution dans de gros chantiers, du moins pas de manière principale. Peut-être serait-il même utilisée dans la production de séries, qui sait…

D’ailleurs, en ce qui concerne Mario, une telle voie n’est pas impossible. Nintendo pourrait – comme SEGA avec Sonic – faire en sorte d’exploiter au maximum sa licence. Les spéculations peuvent être nombreuses. Nous, on se plait à penser que, à un certain moment, la firme nippone pourrait tenter d’accorder à chacun des personnages clés de la saga, son propre show. Ce serait ainsi au tour de Toad, Luigi, Peach, etc. de briller en solo. Serait-ce appréciable ? On n’en sait rien, pourquoi pas… Est-ce réalisable ? C’est envisageable, d’autant que ces personnages suscités ont déjà eu l’occasion de briller dans des opus vidéoludiques qui leurs étaient spécialement consacrés.

De l’audace et des souvenirs ?

Avant de voir poindre ce type de projet, il semble logique d’attendre que Nintendo confirme ce présent succès avec la venue d’un nouveau film. Et on ne prendra aucun risque que de dire qu’un nouveau film puisse voir le jour dans les années à venir. Son rival, Sonic, se développe bien en dehors du terrain qui l’a initialement accueilli, alors pourquoi il n’en serait pas de même ici… A-t-on une future rivalité à coup de qui fera le plus d’entrées qui se dessine ?

Mais, au-delà de cela, on se demande avant tout si Nintendo se laissera se pousser des ailes au point de donner la même chance à d’autre univers de son cru. D’aucuns pensent que c’est déjà le cas, et qu’un film Zelda serait actuellement en préparation. Et honnêtement, on ne peut que y croire. L’univers, la renommée qui entourent la saga de jeux d’aventure la qualifie amplement pour y avoir droit à cette opportunité. Mais peut-on avoir le même avis pour les autres franchises ? En fait, tout dépendra du travail effectué par les potentielles productions (réalisateur, scénariste…) pour rendre viable un univers qui nous paraît à première vue inadaptable.

Reste à voir la position que souhaite prendre Nintendo. L’entreprise souhaite-t-elle simplement capitaliser sur les valeurs sûres ou essayer de se diversifier ? Parmi les possibles projets les moins risqués, on peut avancer les noms de Donkey Kong ou encore de Kirby, lequel a déjà eu, par le passé, droit à une diffusion sur les ondes japonaises. Sinon, si le parti-pris est autre que le profit, les fans peuvent croire à toutes les fantaisies. On peut, par exemple, nous amuser à penser à la transposition de séries aujourd’hui éteintes, à l’instar d’Earthbound ou encore F Zero. Tout compte fait, leur avenir est peut-être dans les salles obscures ?