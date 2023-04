Five Nights at Freddy’s et une nuit au cinéma

Après les jouets, les B.D., les romans, YouTube et bien évidemment les jeux vidéo, la très populaire franchise horrifique Five Nights at Freddy’s donne rendez-vous à ses fans au cinéma ! La sortie d’un film basé sur la licence vient en effet d’être confirmée par Blumhouse, la société de production de films d’horreur (mais pas que) qui a le vent en poupe (les films Paranormal Activity ou Insidious, mais aussi Get Out ou Happy Birthdead).

Five Nights at Freddy’s, ou FNAF pour les fans, est une série de jeux vidéo dans laquelle il s’agit de survivre à un emploi de gardien dans une pizzeria où des animatronics à l’allure de grosses peluches qui assurent l’animation la journée se transforment en monstres sanguinaires la nuit. La licence née en 2014 a très vite réussi à se créer une belle communauté, aidée par quelques YouTubers influents qui ont pu braquer les projecteurs sur le jeu. Son atmosphère généralement calme, ponctuée de jump scares en font un support idéal pour les streamers, leur laissant assez de place pour s’exprimer, et des occasions de hurler et d’en faire des tonnes pendant les moments de frayeurs – autant de séquences calibrées pour les replays et autres compilations vidéo best of…. C’était d’ailleurs le tout premier jeu auquel s’était essayé le YouTubeur Michou sur sa chaîne.

L’autre argument de FNAF, ce sont ses personnages : de très grosses peluches d’animaux anthropomorphiques aussi mignonnes qu’elles sont effrayantes une fois la nuit tombée. Une dichotomie qui marche notamment très bien avec les enfants, adorant jouer à se faire peur avec ces nounours horriblement mignons.

Car Five Nights at Freddy’s trouve un écho aussi auprès d’un très jeune public, qui ne joue même pas au jeu, voire même qui ne sait pas qu’il s’agit d’un jeu. Les vidéos musicales illustrées d’images de Five Night at Freddy‘s ont ainsi un très large succès sur YouTube, tout comme les jouets tirés de la licence. Todd McFarlane, qui a produit des séries de figurines FNAF via sa société McFarlane Toys, avait d’ailleurs déclaré en 2017 que les figurines Five Nights at Freddy’s étaient la ligne de jouets qui s’était le mieux vendue en vingt ans d’existence de la compagnie !

FNAF c’est aujourd’hui un univers étendu, largement entretenu par une fanbase hyperactive, encouragée par le créateur de la licence lui-même, Scott Cawthon. La sortie d’un film mettant en scène le nounours tueur Freddy Fazbear et ses complices, la lapine Bonnie et la poulette Chicka, ne surprendra personne. On peut même compter sur une communauté de fans très engagée pour garantir son petit succès au métrage. Ce dernier sortira tout pile pour Halloween au Etats-Unis, à la fois en salle et en streaming. Nous n’avons pas encore d’information en ce qui concerne la France, mais on imagine bien le film, peut-être un peu trop « de niche » pour arriver en salle, atterrir sur une plateforme de streaming…