Super Mario, Saint Seiya – Le jeu vidéo fait toujours plus son cinéma

Nintendo nous a récemment dévoilé la seconde bande-annonce de son film Super Mario réalisé par le studio Illumination, studio derrière Moi, Moche et Méchant entre autres, prévu pour 2023. On aperçoit dans cette bande-annonce l’humour cher à cette licence avec la couardise de Luigi, une flopée de références avec une course de Kart ou bien encore un combat en 2D contre Donkey Kong à la Smash Bros. Le royaume Champignon est très bien représenté. On peut enfin commencer à croire que les adaptations de jeux vidéo sont prises au sérieux, Illumination ayant compris comment faire et travailler le matériau de base.

Pas de « Star System » cette fois-ci, la version française étant elle-même de bonne facture avec de vrais comédiens de doublage tels que Pierre Tessier, voix officielle de Ryan Reynolds, voix dans Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077 ; Christophe Lemoine, voix officielle de Jack Black, Eric Cartman et Butters, voix dans Alan Wake ; Donald Reignoux, qu’on ne présente plus, avec ses doublages dans Spiderman Ps5, Detroit Become Human, ou encore Cyberpunk Edgerunners…

Le lendemain, c’est un teaser du film-live Saint Seiya qui est apparu sur la toile, ce dernier étant réalisé par le producteur du Witcher de Netflix, Tomasz Baginski. On ne sait pas encore quel sera l’arc exploré par le long métrage, mais les fans ont déjà peur en pensant ne serait-ce qu’aux dernières adaptations Netflix de l’œuvre (le Chevalier d’Or du Cancer qui chante…).

Mais surtout, c’est le spectre de Dragon Ball Evolution qui plane au-dessus de cette adaptation. Nous n’oublierons jamais la danse de Tortue Géniale pour apprendre le Kaméha à Goku, Piccolo qui était maquillé grossièrement… la liste est encore longue. On apprend aussi que l’acteur de Seiya sera également celui qui jouera le rôle de Zoro dans One Piece, autre projet du fameux service à la demande en N. On retrouve également au casting Sean Bean, à voir s’il perpétuera la tradition en mourant dans le film, et également Famke Janssen l’interprète notamment de Jean Grey alias Phénix dans la première trilogie X-Men de Sony.