Les Sims Collection Héritage – Retour des deux premiers opus sur PC

La rumeur qui courait parmi les fans des Sims depuis plusieurs semaines est désormais officielle : Les Sims et Les Sims 2 ressortent aujourd’hui sur PC, dans des versions optimisées pour Windows 10 et 11. Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux joueurs de la première heure ainsi qu’à celles et ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de tester les premiers opus de la franchise au prisme vert.

Lors du dernier Behind the Sims, les équipes avaient annoncé un mystérieux événement entre le 27 et le 31 janvier, appelé « Nostalgia Now ». Peu de temps avant, Les Sims 3 avaient déjà eu droit à une grosse mise à jour pour pouvoir être enfin joués sur nos machines modernes, sans bugs ni problèmes d’optimisation. Alors qu’on fête cette année les vingt-cinq ans de la franchise, ce n’était pas très difficile d’imaginer que les deux premiers opus seraient les prochains sur la liste.

Les Sims Collection Héritage contient le jeu de base ainsi que les sept extensions sorties entre 2000 et 2003. Quant au jeu Les Sims 2 Collection Héritage, il contient également dix-sept kits et extensions (les fans regretteront l’absence du pourtant très populaire kit Ikea Home Design). Ces deux collections anniversaires sont disponibles dès aujourd’hui sur Steam, EA App et Epic Games Store. Pour l’instant, aucune sortie sur Mac n’a été annoncée.

Si l’on ne peut que se réjouir de retrouver ces titres cultes qui réveilleront des souvenirs nostalgiques chez de nombreux joueurs, on peut tout de même être déçus qu’il ne s’agisse que d’une ressortie. Même si Les Sims et Les Sims 2 sont enfin optimisés pour les PC modernes, c’est bien tout ce que cette Collection Héritage a à nous offrir : pas de refonte graphique, ni d’amélioration d’ergonomie ou de qualité de vie en jeu, le tout pour une quarantaine d’euros.

Cette ressortie des premiers opus des Sims marque le début des célébrations du vingt-cinquième anniversaire de la franchise, qui se poursuivront la semaine prochaine avec le début d’un événement dans Les Sims 4 permettant de récupérer des objets nostalgiques chaque semaine, ainsi que la révélation de la prochaine feuille de route.