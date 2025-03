Les Sims 4 : Business et Loisirs – Capitalisme Simulator 2025

Après les dynamiques amoureuses et la réincarnation, les Sims sortent un nouveau pack d’extension. Sobrement baptisé Les Sims 4 : Business et Loisirs, ce DLC propose de faire exactement ce qui est écrit dans le titre : ouvrir sa petite entreprise et vivre de ses hobbys. Dès l’annonce du pack, les premiers doutes se sont manifestés. Les Sims 4 : Business et Loisirs ressemblait fortement à d’autres extensions, notamment « Au Travail ! », sortie en 2018. Les fans se méfiaient de ce DLC et certains annonçaient déjà qu’ils auraient préféré une mise à jour gratuite des contenus plus anciens. Nous avions nous-mêmes exprimé des doutes quant à sa pertinence. Les nouveautés apportées par Les Sims 4 : Business et Loisirs sont-elles suffisantes pour justifier la création d’un pack d’extension ?

Jeter l’ancre en Scandinavie

Commençons par mentionner la nouvelle map qui vient avec Les Sims 4 : Business et Loisirs. Ce pack nous propose d’emménager à Nordhaven, une ville à mi-chemin entre Amsterdam, Copenhague et Oslo, avec des canaux, une statue de sirène, des pistes cyclables, et des bâtiments aux toits à pignons. Il faut admettre que le résultat est très réussi, alors que nous étions assez dubitatifs à la vue du premier trailer. On apprécie également le soin apporté aux détails sur cette map : la nuit qui tombe plus tôt qu’ailleurs, les aurores boréales qui apparaissent dans le ciel si on a une emprunte écologique positive avec le pack « Écologie », la gare sous forme de « trou de lapin » pour se déplacer… Comme souvent, c’est très agréable de vivre et d’évoluer dans cette ville avec ses Sims.

Les objets du mode Construction correspondent à cette atmosphère, avec des décorations de toit pour se fondre dans le décor et surtout des meubles qui ont l’air tout droit sortis du dernier catalogue IKEA. Rien de très original certes, mais de quoi contenter les amateurs de style plus moderne. Et évidemment, il y a tout ce qu’il faut pour ouvrir son propre magasin, avec des vitrines et autres présentoirs. Le mode Créer un Sim propose un catalogue plus décousu, avec des pièces très élégantes aux motifs 70s à côté de joggings confortables.

Mais la grosse nouveauté des Sims 4 : Business et Loisirs, qui suffira à elle seule à en justifier l’achat pour bon nombre de joueurs, c’est la nouvelle fonctionnalité qui permet de créer ses propres tatouages dans le mode Créer un Sim ! En plus de quelques nouveaux tattoos à débloquer avec la compétence qui va avec (nous y reviendrons), on peut désormais dessiner directement ce qu’on veut sur la peau de nos Sims. Les moins inspirés auront l’embarras du choix sur la galerie, où d’autres joueurs peuvent partager leurs créations (pour le meilleur et pour le pire, comme vous pouvez l’imaginer, car si EA peut bloquer l’utilisation de certains mots « sensibles » dans les descriptions, difficile d’avoir la main sur un dessin…).

Business et business

Le titre du pack d’extension mentionne des hobbys, mais c’est l’une des grosses déceptions des Sims 4 : Business et Loisirs. On aurait pu penser que ce DLC serait une version 2025 des Sims 2 : Quartier Libre, qui ajoutait dix passe-temps pour nos personnages. Ici, il n’y en aura que deux : la poterie et le tatouage (qui est à nos yeux plus un métier qu’un loisir). La première compétence permet de créer de plus en plus d’objets sur son tour de potier, et la deuxième de débloquer de nouveaux tatouages dans le mode Créer un Sim, et bien sûr de les appliquer sur d’autres personnages. La confiserie montrée dans la bande-annonce se pratique avec la compétence cuisine que nous connaissons tous, à l’aide d’un nouvel appareil électroménager.

C’est surtout la manière d’appréhender les compétences qui est impactée, ce qui, encore une fois, retire l’aspect « loisirs » de ce que nos Sims peuvent faire pour le plaisir. De nouveaux bonus peuvent être débloqués aléatoirement au fur et à mesure qu’un Sim progresse dans une compétence. Par exemple, un personnage doué en cuisine pourra ajouter des « épices secrètes » pour rehausser le goût de n’importe quel plat. Business et Loisirs introduit aussi le mentorat et les cours de compétences : à l’aide d’un grand tableau blanc, les Sims peuvent transmettre leur savoir contre de l’argent, ou apprendre des autres à la fois en écoutant la théorie mais aussi en pratiquant directement avec leur maître.

Ma petite entreprise ne connaît pas la crise

C’est surtout autour de la partie « business » de ce pack d’extension que tourne le gameplay. C’est simple : tout peut devenir une petite entreprise. Un Sim peut en créer une (et une seule) à n’importe quel moment depuis son téléphone ou le panneau dédié dans l’UI. Le concept est globalement bien pensé et personnalisable : on peut choisir ce que les clients feront une fois dans notre local, choisir nos prix et définir qui a le droit de venir selon des critères d’âge, de carrière, de richesse… Ensuite, on peut travailler seul ou embaucher d’autres personnages à qui on attribut des tâches et un salaire.

Plus la renommée de l’entreprise grandit, plus on gagne de points à dépenser dans l’arbre de compétences de notre business. Comme souvent avec les Sims 4, deux voies s’offrent à nous : créer une activité vertueuse et importante pour la communauté, ou adopter des pratiques plus roublardes. Pour cela, on peut d’ailleurs être aidés par un nouveau PNJ qui nous vend des objets mystérieux dans les ruelles sombres de Nordhaven une fois la nuit tombée.

On a testé la boutique d’objets en céramique et le salon de tatouages proposés par Les Sims 4 : Business et Loisirs. Les deux activités sont plaisantes et tout se fait de manière assez fluide. On peut même gérer ces deux entreprises sur un même terrain, tout en faisant vivre nos Sims dans une partie résidentielle du même bâtiment. Là encore, cet ajout à lui seul pourrait suffit à justifier l’achat de ce DLC tant cette fonctionnalité était réclamée à cor et à cri par les joueurs depuis des années.

Mais au-delà des deux idées de petites entreprises qui viennent avec le pack, c’est surtout toutes les possibilités créatives qui s’offrent à nous qui nous ont séduit. Par exemple, nous avons décidé d’essayer d’ouvrir un club de jazz : il suffit de dire aux convives d’écouter de la musique, de commander au bar et de jouer aux cartes, pendant qu’un employé prépare les boissons et qu’un autre joue du piano. Quasiment toutes les activités disponibles dans les autres packs sont compatibles avec Business et Loisirs, et c’est un énorme enrichissement qui peut s’intégrer dans n’importe quelle partie. Jusqu’ici, on devait bricoler avec les items présents en jeu et beaucoup d’imagination si on voulait qu’un personnage gère son propre spa, ait une garderie, ou aille à la laverie… Mais maintenant, tout cela est possible !

On regrette infiniment l’absence de réels « loisirs » dans ces Sims 4 : Business et Loisirs. La franchise a toujours été un miroir déformant de la société de consommation américaine, et on le constate encore une fois avec cet énième pack qui nous dit que le moindre hobby peut (et doit ?) devenir un moyen de gagner toujours plus d’argent. Dommage que nos personnages ne puissent pas avoir de passions simplement pour le plaisir, et que tout devienne un prétexte pour être riche, ce qui est de plus en plus facile dans les Sims 4.

Cependant, rien que pour les tatouages personnalisés, l’ajout des terrains mi-résidentiels, mi-communautaires, et les possibilités infinies de petites entreprises à créer, Les Sims 4 : Business et Loisirs est clairement un pack très intéressant à ajouter à sa collection. Le gameplay peut s’intégrer dans toutes les parties et reste pertinent sur toutes les maps, et permettra de créer plus finement les histoires qu’on veut raconter avec nos personnages, surtout quand on possède déjà les autres extensions.