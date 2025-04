Vous pouvez télécharger ces jeux hyper bien notés gratuitement, faites vite !

Avec des cartes graphiques à des prix astronomiques, une PS5 Pro qui frôle les 1 000€, et désormais des rumeurs de jeux consoles étiqueté à 100€ – une évolution qui pourrait être lancée avec la sortie de GTA 6 -, être « gamer » en 2025 n’est pas donné à tout le monde. Pourtant, paradoxalement, il est aussi possible de jouer à certains titres parmi les plus plébiscités sans débourser un seul centime, les éditeurs les mettant à disposition des joueurs gratuitement ! Ont-ils perdu la tête ?

Et l’on parle bien ici de véritables hits. Voyez plutôt, les jeux offerts dont nous vous dévoilons les titres ci-dessous ont reçu respectivement les notes suivantes : un joli 75/100 attribué par Destructoid pour le premier, un autre très beau 75/100 donné par jeuvideo.com au second, et pas moins de 96/100 sur IGN pour le troisième. De vrais très bons jeux, donc, pourtant échangés contre seulement 0€.

Le premier de ces jeux totalement gratuit, on le rappelle, est une alternative très crédible au megahit Mario Kart, dans lequel interviennent des personnages très célèbres puisqu’il s’agit de Disney Speedstorm. Si vous téléchargez le jeu dès aujourd’hui, vous pourrez découvrir les environnements, véhicules et personnages inspirés de Tron l’Héritage. Le jeu est disponible gratuitement, répétons-le, sur PC, sur absolument toutes les consoles actuelles, et même sur mobile.

Le deuxième jeu de notre liste spéciale « pouvoir d’achat » figure régulièrement parmi la liste des jeux les plus joués sur Steam, et possède une scène compétitive des plus dynamiques. Fer de lance d’un genre qu’il a lui-même propulsé, on parle bien évidemment du jeu développé par Valve et remplaçant de Counter Strike Global Offensive : Counter Strike 2. Digne héritier de CS :GO, Counter Strike 2 est sorti à l’automne 2023 et sa popularité ne s’est jamais démentie. Si vous n’avez jamais goûté aux joies des matchs terroristes contre anti-terroristes, n’hésitez plus : le titre est gratuit (mais jouable sur PC uniquement).

Enfin, sur la plus haute marche du podium, on trouve un jeu en perpétuelle évolution. Il fêtera ses 8 ans d’existence d’ici quelques semaines et pourtant, les joueurs qui s’y adonnent semblent toujours aussi passionnés. Par ailleurs, ce titre qui était d’abord une variation du genre tower defense, est probablement l’expérience la plus proche de ce qu’est le « métavers », qu’on nous promet depuis un moment déjà.

Vous serez sûrement nombreux à avoir reconnu la description de Fortnite, le Battle Royale d’Epic Games qui est devenu tellement plus que ça : TPS, mais aussi jeu de karting, Guitar Hero-Like, jeu de Lego, moteur de création de jeux… En s’y plongeant suffisamment, c’est peut-être le seul jeu dont vous aurez besoin avant longtemps ! Et toujours complètement gratuitement… !

Ce sont ainsi des dizaines, des centaines d’heures de jeux qui vous attendent sans même débourser un seul centime. Pour citer Drake et Future, « what a time to be alive » !

(Cet article est un poisson d’avril, New Game Plus se bat précisément contre ce genre de contenu sans valeur.)