Pokémon TCG Pocket – Attrapez les tous, mais pas gratuitement

La nouvelle extension Réjouissances Rayonnantes est disponible depuis quelques jours seulement, et voilà que Pokémon TCG Pocket se retrouve au centre d’une première polémique attenant à son modèle économique. En cause, l’apparition dans le jeu d’une carte, un Mewto Ex Shiny, uniquement disponible dans un pack de la boutique, moyennant une dépense de vingt-trois euros en argent réel.

Le pack proposant également cent-quinze Poké Lingots et quelques goodies pour une valeur d’environ 20 euros, on peut en conclure que la carte seule est évaluée à environ trois euros. Mais l’essentiel est ailleurs. Pour la première fois depuis la mise en service du jeu, on se retrouve face à une impossibilité pour les collectionneurs de compléter leur collection sans passer à la caisse. Alors que les extensions s’enchainant à vitesse grand V (moins de deux mois d’intervalle entre les deux précédentes), rendent déjà difficile la constitution d’une collection complète à la loyale, voilà qui ajoute une belle épine dans le pied des dresseurs.

Alors, après quelques mois d’exploitation, Pokémon TCG Pocket amorcerait-il doucement une transition d’un modèle free-to-play à celui d’un pay-to-win ? Pour le moment, l’échantillon reste faible, mais la conclusion est sans appel: l’application a franchi une ligne dangereuse. A l’heure actuelle, il n’est tout simplement plus possible d’accéder à 100% des cartes pour les joueurs gratuits. Là où les season pass de certains jeux comme Marvel Snap permettaient aux joueurs payants d’accéder à certaines cartes avant les autres, il restait toujours possible de toutes les acquérir gratuitement sur la durée.

On pourrait se rassurer en rappelant que la carte Mewto de la discorde n’apporte absolument rien de nouveau en mode combat. Elle a les mêmes caractéristiques que les cartes Mewto déjà présentes dans les boosters et son unicité n’est que purement esthétique. Alors, pourquoi une telle polémique ? Car pour une majorité de joueurs, le plaisir du jeu se trouve dans la collection de créatures, moins dans les affrontements, souvent considérés comme répétitifs et ennuyeux à la longue. Et ça, les développeurs en sont pleinement conscients. En proposant une carte payante, ils viennent de créer un besoin.

Que nous réservent-ils donc pour la suite de l’aventure Pokémon TCG Pocket ? D’autres cartes seront-elles spécifiquement choisies dans le futur pour n’être disponibles que via une micro-transaction ? Il y a de fortes chances que cette première véritable incursion dans l’univers des achats intégrés fasse office de test pour la suite. Car si certains fans ont déjà fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, seule la loi du porte-monnaie décidera de la suite. Si le studio s’y retrouve, alors la carte Mewto Ex Shiny pourrait être la première d’une longue série.