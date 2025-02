Légendes Pokémon : Z-A – Le retour à Illumis se précise

Qui dit 27 février dit Pokémon Day, et qui dit Pokémon Day dit Pokémon Direct. Evidemment, cette année, c’est Pokémon Z-A qui s’est taillé la part du lion des annonces. Des mécaniques de combat à l’environnement dans lequel le joueur évoluera, Nintendo a dévoilé beaucoup de choses, certaines pouvant rassurer, d’autres laissant quelques réserves planer sur les qualités du titre.

Tout d’abord, nous n’avons pas de date de sortie, cependant, the Pokémon Company affirme que le jeu sera disponible pour la fin d’année. Il faut donc se préparer pour une fenêtre de sortie en Novembre. Comme précédemment annoncé, Légendes Pokémon Z-A se déroulera dans une ville unique, Illumis, à Kalos, à l’origine apparue dans la sixième génération.

Dans la ville-lumière façon Pokémon, on suivra un jeune dresseur accompagné de Kaiminus, Gruikui ou Germignon évoluant dans les différentes zones de la ville, à partir d’un hôtel tenu par un personnage-clé de la sixième génération, A-Z. Révélé à la fin du jeu, Game Freak n’avait pas réussi à capitaliser sur les mystères accompagnant le vieux dresseur et son Pokémon.

Peut-être sera-t-il l’occasion de rattraper ce suspens, qui dure depuis douze ans cette année. Si la bande-annonce s’est faite discrète sur les tenants et aboutissants du scénario, on en sait un peu plus sur les nouvelles mécaniques qui apparaitront dans ce nouvel épisode Légendes.

Pour ce qui est des combats, les développeurs de Game Freak semblent améliorer le système en temps réel déjà esquissé par Légendes Arceus, en affinant les prises d’actions des Pokémon. Ils pourront esquiver les attaques adverses, il faudra considérer le temps que prennent les attaques à être lancées ainsi que la zone d’effet de chaque capacité.

Enfin, Pokémon confirme ce qui avait déjà été sous-entendu lors des précédentes annonces autour du jeu : la méga-évolution, mécanique très appréciée présente dans la sixième génération, fera son retour. Pour l’instant, Game Freak est resté relativement conservateur quant aux informations liées à leur place dans le jeu, se contentant d’exhiber certaines créatures particulièrement populaires, telles que Lucario et Dracaufeu.

Tout comme Légende Arceus, Pokémon Légendes Z-A semble être un projet jouant sur la nostalgie, tout en cherchant à proposer du neuf. Que ce soit dans ses mécaniques ou son contexte, les développeurs cherchent à sortir des sentiers battus de la licence. Cependant, cela reste un jeu de Game Freak.

Evidemment, suite aux déconvenues des deux derniers titres, le public sera très critique sur l’aspect technique. Si ce que nous avons vu de la ville reste plus beau que celles vues dans Ecarlate et Violet, il ne faut pas oublier qu’elle sera le seul terrain de jeu de Légendes Pokémon : Z-A.

Placer l’intégralité de son récit dans une seule ville est un choix osé. Depuis le passage à la 3D, encore plus sur la Switch, Pokémon peine à donner vie aux environnements dans lequel le joueur évolue. Des plaines vides de Hisui aux villes fermées de Paldéa, en passant par les rues désertes de Winscor, difficile de ne pas voir les limites géographiques du titre comme une prise de risque toute particulière.

Peut-être qu’en se focalisant sur une unique ville, ce sera l’occasion pour Game Freak de dépasser cette limite. Une limite d’autant plus problématique que Légendes Pokémon : Z-A est finalement, une étape. C’est une étape vers un projet bien plus large : alors que Nintendo prépare la sortie de la Switch 2, il a été confirmé que Légendes Pokémon : Z-A sera un jeu Switch.

Si l’on se projette dans l’avenir, cela signifie donc qu’il est fort probable que la dixième génération sera le moment où Game Freak passera sur la nouvelle console. Un enjeu de taille, car cette nouvelle génération sera particulièrement attendue par le public : pour la première fois depuis que Pokémon est entré dans l’ère moderne, il y aura au moins un écart de trois ans entre deux générations.

Voir le rythme de publication effréné de Game Freak ralentir est une bonne chose. Cela ne fait aucun doute que c’est ce calendrier extrêmement chargé qui est partiellement responsable des difficultés rencontrées par les jeux du studio. Maintenant, à voir si Légendes Pokémon Z-A réussira à calmer les critiques, dures mais méritées, qu’a pu recevoir Game Freak suite à ses dernières excursions sur la Switch ou s’il les pérennisera.