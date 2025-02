Pokémon TCG Pocket – Le système d’échanges pourrait être assoupli

C’était l’une des fonctionnalités les plus attendue par les joueurs de Pokémon TCG Pocket, et pour beaucoup, un espoir de pouvoir enfin compléter le « full set » de la série de cartes Puissance Génétique : les échanges entre amis.

Hélas, lorsque la fonctionnalité s’est enfin révélée il y a quelques jours, ce fut la douche froide : trop complexe, trop restrictive, nous n’allions finalement pas pouvoir échanger autant de cartes que l’on aurait voulu…

D’abord, il y a le principe lui-même de l’échange, qui repose sur la sélection de cartes par la personne qui les cède. Autrement dit, quand vous échangez une carte avec un ami, c’est lui qui vous propose la carte que vous obtiendrez, et non vous qui la choisissez (de même que c’est vous qui choisissez la carte que vous lui cèderez en échange). Autant dire que pour tomber sur LA carte qui vous manque, les probabilités ne seront pas tellement plus importantes que lors de l’ouverture d’un booster.

Bien entendu, on peut s’entendre IRL avant l’échange sur les cartes qui seront proposées des deux côtés, mais cela limite les échanges avec ses « vrais » amis, sans prendre en compte le fait que le jeu propose d’ajouter à sa liste d’ami un joueur que l’on vient d’affronter en combat aléatoire, avec qui il sera possible d’échanger des cartes, mais pas de communiquer.

L’autre limitation que connait le système des échanges dans Pokémon TCG Pocket, c’est la nécessité d’utiliser des consommables. Des unités de « vitalité », qui, comme pour la Pioche Miracle, se rechargent toutes seules au fur et à mesure du temps, mais aussi et surtout des Jetons Echanges, nécessaires pour s’échanger des cartes de niveau de rareté 3 ou 4 diamants. Ces jetons échanges s’obtiennent en « revendant » au jeu des cartes rares. Il faudra donc sacrifier des cartes rares (Ex…) pour obtenir ces jetons, cartes qu’on ne pourra pas, de fait, échanger… Un système particulièrement restrictif qui fait que les échanges ne pourront être qu’anecdotiques, à mille lieux de ce qu’est l’expérience du collectionneur de cartes IRL.

Heureusement, les équipes du jeu ont entendu les critiques. Si les limitations ont été implémentées, selon le studio, pour éviter au maximum les abus tels que l’utilisation de bots, les développeurs semblent avoir pris conscience que l’expérience joueur était du même coup diminuée. Des ajustements prenant en compte les retours des joueurs devraient dont apparaître prochainement dans le système d’échange.

« Nous recherchons activement les moyens d’améliorer la fonctionnalité », écrit sur X l’équipe de Pokémon TCG Pocket. On espère ainsi ne plus avoir à « jeter » certaines cartes rares pour en échanger d’autres, et pouvoir proposer une sélection de carte à l’échange, sélection dans laquelle nos « amis » (les vrais, mais aussi les inconnus ajoutés dans le jeu) pourraient choisir les cartes qui les intéressent. Rendez-vous à la prochaine mise à jour.