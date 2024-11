JCC Pokémon Pocket – Les Pokémon sont immortels

Vingt-cinq ans après la sortie du jeu de cartes à collectionner Pokémon dans l’Hexagone, la Pokémon Company est passée à la vitesse supérieure avec JCC Pokémon Pocket sur mobiles. Le jeu est un véritable carton, et il faut presque vivre dans une grotte avec Onyx pour être passé à côté du phénomène.

On vient d’ailleurs d’apprendre que l’application a déjà été téléchargée plus de trente millions de fois en seulement neuf jours d’exploitation dans le monde. Une fulgurance qui prouve bien que si les créations de la Pokémon Company peuvent parfois parfois souffler le chaud et le froid, les petites créatures elles, sont immortelles.

Et pourtant, force est de constater que JCC Pokémon Pocket ne révolutionne rien. En reprenant à l’identique et en simplifiant même le jeu de cartes original, le succès était certes attendu, mais sans doute pas dans de telles proportions. Des boosters à ouvrir, des combats à disputer en Pvp ou en PvC, le tout agrémenté de quelques événements spéciaux et de la sempiternelle boutique permettant d’accélérer un peu l’expérience, c’est du déjà-vu, mais dès les premières minutes, le charme opère.

Le TCG (Trading Card Game ou Jeux de Cartes à Collectionner en français) est à la mode, qu’il soit physique ou numérique. Lorcana, le dernier JCC de Disney ou encore Altered (qui a récemment explosé sur Kickstarter) en sont d’autres preuves. L’ouverture de boosters reste une sensation des plus grisantes, et Pokémon Pocket joue ouvertement là-dessus, distribuant à foison les possibilités d’acquérir ses cartes les plus rares.

Alors que la Pokémon Company traverse une période plutôt compliquée d’un point de vue vidéoludique, les dernières productions sur Switch étant loin de faire l’unanimité, la sortie de l’application JCC Pokémon Pocket a tout d’un coup de maitre. En s’ouvrant une nouvelle fois au public mobile après Pokémon GO, la firme a déjà réussi à se créer une nouvelle base de fans.

Parmi eux, on retrouve aussi bien des amoureux des Pokémons de la première heure, qui peuvent retrouver leur amour d’adolescent pour Pikachu, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, que des plus jeunes joueurs, heureux de pouvoir découvrir dans une version simplifié les combats d’arènes.

Comme souvent dans l’univers des petites créatures, la Pokémon Company mise beaucoup sur l’aspect communautaire de son titre. Il est ainsi possible d’ajouter des amis et de les affronter en duels en attendant la prochaine étape, l’échange de Pokémon, qui devrait prochainement arriver.

Mais ce qui fait la force de la licence depuis presque trente ans, c’est le caractère quasi infini du vivier. Pour le moment, seules 226 cartes sont disponibles dans le jeu. Quand on sait qu’il existe plus de mille pokémons à l’heure actuelle et plusieurs générations pas encore utilisées, on imagine que le JCC Pokémon Pocket n’en est qu’à ses balbutiements.

De notre côté, après quelques heures de jeu, nous prenons toujours autant de plaisir à ouvrir nos boosters, et à préparer nos decks pour des affrontements de plus en plus difficiles et tactiques. Car derrière son aspect enfantin et résolument simplifié, l’application cache un véritable jeu, pour peu que vous fassiez l’effort de passer les premières étapes.