Eidos Montréal – Nouvelle vague de licenciements dans l’industrie

Ce n’est malheureusement pas un poisson d’avril. Le monde du jeu vidéo est à nouveau secoué par une vague de licenciements. Cette fois, c’est Eidos Montréal, le studio derrière des titres acclamés comme Deus Ex: Mankind Divided ou Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui annonce le départ de 75 employés. Cette décision, qui s’inscrit dans un contexte de restructurations massives, continue d’interroger sur la santé économique du secteur.

Selon le communiqué du studio, publié sur leur compte X, ces licenciements sont la conséquence directe de la fin d’un mandat et de l’incapacité d’Eidos Montréal à réaffecter ces développeurs à d’autres projets. Cette situation met en lumière les difficultés rencontrées pour maintenir une activité constante entre les sorties.

Leur dernier titre, Marvel’s Guardians of the Galaxy, remonte à 2021, et depuis, le studio semble avoir du mal à sortir la tête de l’eau. Après son rachat par Embracer Group, des rumeurs circulaient sur le développement d’un nouveau Deus Ex. Cependant, ce projet aurait été annulé l’année dernière, suite à une réorganisation majeure chez Embracer, qui avait déjà entraîné le licenciement de 4 500 personnes au sein du groupe.

Actuellement, Eidos Montréal contribue au développement du prochain Fable de Playground Games, dont la sortie a récemment été reportée. Ce projet, certes prestigieux, ne semble pas suffire à assurer la pérennité du studio, qui ne semble pas avoir de projet exclusif en parallèle. Cette absence de projet pourrait expliquer l’impossibilité de réaffecter les 75 développeurs licenciés.

Ces licenciements chez Eidos Montréal ne sont malheureusement pas un cas isolé et suivent la tendance amorcée il y a deux ans. En effet, depuis 2023, plus de 25 000 professionnels du jeu vidéo ont perdu leur emploi à travers le monde, et aucun signe de stabilisation ne semble se profiler.

Rien que depuis le début de cette année civile, plus de 1 200 personnes ont été licenciées, et aucun groupe ou studio ne semble à l’abri, ces licenciements touchant d’autres gros éditeurs comme PlayStation ou Ubisoft. Cette situation continue de générer des inquiétudes quant à l’avenir des studios de développement et à la pérennité des emplois dans toute l’industrie du jeu vidéo.