Fable – Un royaume d’Albion sagement reporté à 2026

Le très attendu Fable de Xbox, initialement prévu pour 2025, a décidé de prendre une année de cuisson supplémentaire et sortira finalement en 2026. Officiellement, c’est une décision mûrement réfléchie, selon Craig Duncan, responsable des Xbox Game Studios. Officiellement ? Eh bien, le jeu n’est tout simplement pas prêt. Et entre nous, mieux vaut un RPG longuement mijoté au feu de bois qu’un flan en poudre qui s’effondre au premier coup de fourchette.

Playground Games promet donc de nous livrer une expérience digne de nos espérances : un monde enchanteur, de l’humour délicieusement british et, si les dieux du développement sont cléments, des poulets que l’on pourra de nouveau botter avec une joie non dissimulée.

Mais il y a un hic. Un énorme hic pachydermique qui menace le retour de la licence, qui menace chaque retour de licence. Le dernier véritable Fable à avoir honoré nos consoles remonte à 2010. Deux générations de machines ont défilé depuis. Certains joueurs ont grandi, d’autres se sont égarés dans un MMORPG sans fin, et les nouveaux venus ? Ils n’ont peut-être jamais mis les pieds en Albion. Or, réveiller une franchise après tant d’années, ce n’est pas juste souffler sur les braises en espérant rallumer la flamme. Il faut un vrai feu de joie, pas une simple bougie parfumée à la nostalgie.

Pour exemple, le malheureux Dragon Age: The Veilguard porte encore les stigmates d’une tentative partiellement ratée de renouveler son ADN comme les souvenirs douloureux d’un festin gâché. Car si on ne se fait que peu de soucis quant à l’aspect technique (l’interview laisse entrevoir 50 secondes prometteuses de séquences ingame pré-alpha), oui, Fable devra soigner avant tout son écriture et ses boucles de gameplay pour ne pas terminer dans le ventre d’une balverine.

Et comme si le défi n’était pas assez corsé, une autre créature s’apprête à entrer dans l’arène. Son nom ? Grand Theft Auto VI . L’ogre du jeu vidéo. Un monstre qui avale tout sur son passage : publicité, ventes, serveurs, et éventuellement, l’âme de ses concurrents. Qui aurait l’imprudence de se frotter à un tel titan ? Certainement pas Fable , qui préfère patienter dans les fourrés, attendant le moment propice pour dégainer son épée ou bien son arc, une attaque à distance étant de mise. Une décision sage donc. Car vouloir affronter GTA de face, c’est un peu comme charger un dragon avec une fourchette à escargots : techniquement faisable, mais fortement déconseillé !

Microsoft scrute donc le calendrier, à la recherche de la fenêtre de tir idéale, loin du cataclysme floridien annoncé par Rockstar sur les côtes de tous les autres éditeurs. Certains chuchotent également, à la lueur des bougies, qu’une sortie sur PlayStation 5 seraient d’ores et déjà en développement. Un sacrilège pour les puristes, une bénédiction pour les financiers. Nous dirigeons-nous vers une sortie simultanée ?

En attendant, les fans devront prendre leur mal en patience et espérer que cette attente soit récompensée. Car si Fable ne convainc pas, il pourrait bien finir comme l’un de ses anciens pnj, condamné à errer dans une taverne miteuse, répétant inlassablement la même phrase : « Un jour, j’aurai une belle maison… Ou peut-être un chien. Ou peut-être rien. »