Forza Horizon 5 sur PlayStation 5 – Xbox en a fini avec sa Xbox

On ne peut pas vraiment dire que la nouvelle nous a tant surpris. Bon dernier sur le marché du jeu vidéo, à des années lumières d’une PS5 qui continue de se vendre aisément, Xbox a depuis quelques temps choisi de pivoter sa stratégie en se positionnant désormais comme un partenaire plutôt qu’un concurrent. D’abord de manière prudente, en exportant des licences récentes telles que Sea of Thieves ou Hi-Fi Rush, et donc à présent avec ses licences les plus cotées, Forza Horizon 5 d’abord, et d’autres à venir.

Ainsi, Forza Horizon 5 et ses plus de 900 véhicules à disposition débarqueront sur PS5 au printemps prochain. Autre bonne nouvelle, le titre proposera le cross-play, permettant aux joueurs PS5 de se confronter aux communautés Xbox et PC du jeu. Il est à noter que les packs additionnels Hot Wheels et Rally Adventure seront aussi disponibles à l’achat. Une annonce qui en cache d’ailleurs une autre avec une future mise à jour de contenu gratuite, Realms, qui sera déployée sur toutes les machines.

Aujourd’hui, toutes les licences vidéoludiques de la firme de Redmond semblent vouées à arriver sur PS5, parfois même dès le jour de lancement, comme Doom: The Dark Ages ou The Outer Worlds 2. On peut y voir là un terrible aveux d’échec de sa stratégie commerciale, notamment autour de ses Xbox Series. Avec cette nouvelle politique éditoriale, à quoi bon aujourd’hui acheter un console Xbox. Pour ses quelques exclusivités ? Peut-être, mais on ne se demande aujourd’hui plus si les Fable, Hellblade II, Starfield, Gears of War ou même Halo vont trouver le chemin des autres consoles, mais plutôt quand.

Comment pourrait-il en être autrement ? En faisant débarquer autant de ses licences phares chez son concurrent historique (la réciproque n’étant pas vrai), c’est aussi la confiance de ses joueurs historiques que le constructeur brise. Mais il faut bien rentabiliser ses exorbitants achats de Bethesda et Activision-Blizzard-King et les coûts de développement de AAA de plus en plus élevés, ce qui semble impossible à moyen terme en l’état actuel du marché.

Et, n’oublions pas également l’arrivée d’une nouvelle console pour cette année 2025, du côté de Nintendo où il semblerait qu’Xbox puisse se positionner comme un accompagnateur de choix pour le lancement de la Nintendo Switch 2. Il se murmure d’ailleurs que la compilation Halo: The Masterchief Collection ferait partie de la fête.

Bref, cette annonce de Forza Horizon 5 sur PS5 n’est pas uniquement un signe d’ouverture du constructeur américain mais bien une révolution à l’échelle du marché vidéoludique qui pourrait conduire, à terme à la fin d’Xbox en tant que constructeur, et à sa renaissance en tant qu’éditeur tier.