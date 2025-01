Xbox – Des revenus qui chutent, mais présentés sous leur bon profil

D’un côté, Xbox est devenu de loin le plus gros éditeur de jeux vidéo à la fois sur Xbox, mais aussi sur PC et PlayStation. De l’autres, les revenus « gaming » de Microsoft ont perdu 7% lors du dernier trimestre de l’année 2024, pourtant une période portée par un agenda généralement chargé, et les fêtes de fin d’année.

Si l’on commence par les bonnes nouvelles, celle que Microsoft veut mettre en avant prioritairement, Xbox est donc désormais le plus gros éditeur de jeux vidéo du monde, avec un chiffre d’affaires de 465 millions de dollars, loin devant le deuxième, E.A., qui a lui vendu pour 366 millions de dollars de jeux et contenus.

Des résultats bien évidemment dus aux différentes acquisitions de Microsoft, Activision-Blizzard en tête, dont la locomotive est Call of Duty Black Ops 6. Ce dernier a connu un lancement record pour la série, d’après Satya Nadella, PDG de Microsoft (qui ne communique pas de chiffres précis pour autant), prenant la première place des ventes de jeux à la fois sur Xbox et PlayStation. Des résultats à la hauteur de l’investissement de 68,7 milliards de dollars qu’a coûté ActiBlizz ? Difficile à dire…

Par ailleurs, et toujours sous un jour favorable, le PDG de Microsoft veut faire passer le message que le Game Pass se porte bien, et annonce 140 millions d’heures de jeux en cloud gaming sur le trimestre, ce qui ne signifie pas grand chose sans connaître la proportion de joueurs abonnés au Game Pass qui utilisent le cloud gaming, ni le temps moyen passés par chacun sur le service. Dans le même ordre d’idée, Nadella se félicite d’une augmentation de 30% (certes, impressionnante) des abonnés au Game Pass PC, et déclare que de façon générale, tous les indicateurs sont en augmentation pour le service par abonnement ; mais comme d’habitude sans ne communiquer aucun chiffre précis.

De quoi semer le doute sur une situation présentée comme idéale, surtout à l’aune d’autres données, qui viennent révéler que tous les voyants ne sont pas au vert. Si les revenus générés par le service (soit le Game Pass) sont bien en hausse de 2% (soit, au passage, bien loin des 30% de hausse sur PC, ce qui implique soit que le Game Pass PC ne représente qu’une part infime des abonnements, relativisant la forte hausse que représentent les 30%, soit que les autres formes d’abonnement, Console et/ou Ultimate auraient baissé), les revenus « gaming » de Microsoft sont au total en baisse de 7%, plombé par une chute de 29% du matériel (consoles et accessoires). Un résultat compliqué, surtout, on le répète, en période de fête et de cadeaux de Noël, généralement propice à l’industrie.

Certes, de très mauvais chiffres tempérés par le fait que Microsoft concentre ses efforts sur le Game Pass, et que celui-ci semble montrer des signes de bonne santé. Mais on se demande toujours si le modèle est viable vu les investissements qui ont été nécessaires, surtout si au final, le service ne génère pas de ventes supplémentaires de consoles Xbox et doit, financièrement, se suffire à lui-même ? Microsoft ne devra-t-il pas, a court ou moyen terme, trouver un moyen de convaincre les autres constructeurs d’offrir la possibilité d’accéder au Game Pass sur leur plateformes ? Et alors n’est-ce pas là le sens des flatteries que Phil Spencer a envoyé à Nintendo ces derniers jours concernant la Switch 2…?