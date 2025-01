Xbox, Playstation – La fin des exclusivités des jeux vidéo ?

Au début des années 90, les exclusivités étaient tacites mais quasiment systématiques. Un développeur qui bossait pour un constructeur ne « trahissait » pas son partenaire en allant à la concurrence. C’est Capcom, qui, en devenant tout-puissant grâce au succès phénoménal de Street Fighter II, osa publier chez SEGA son jeu de combat pourtant originellement une exclusivité SNES.

Depuis, les exclusivités se contractualisent à coup de millions, voire, ces dernières années, à coups de rachats de studios. En s’offrant Naughty Dog, Sony se paie aussi la garantie que les futurs chefs-d’œuvre du studio resteront bien sur PlayStation. Et les autorités gouvernementales ont tordu le bras à Microsoft pour que l’acquisition d’Activision/Blizzard n’entrainent pas une exclusivité Xbox des jeux Call of Duty.

Cependant, Microsoft, propriétaire aussi de Bethesda, vient de sortir avec un beau succès commercial et critique Indiana Jones et le Cercle Ancien. Si le jeu, dans sa version console, est aujourd’hui uniquement accessible sur Xbox (il est aussi disponible sur PC), il arrivera bien sur PlayStation cette année, l’américain ayant étonnamment renoncé à son exclusivité.

Dans le même ordre d’idée, Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy VII Remake (exclusivité PlayStation à son lancement, sorti ensuite sur PC, mais pas sur Xbox), déclare que Square Enix ne serait plus tellement favorable à l’idée d’exclusivité :

« Bien que nous soyons satisfaits et heureux d’atteindre certains niveaux de ventes, il est clair que le jeu vidéo actuel ne nous permet plus d’être exclusif à telle ou telle plateforme. Je crois que nous devons proposer nos jeux à autant de joueurs que possible. » – Yoshinori Kitase, dans un entretien à IGN Brésil, repéré par VGChartz.com

C’est un peu le discours que tient aussi et depuis un moment Phil Spencer, boss d’Xbox, à propos de la fin des exclusivités. Et il faut dire que les faits sont raccords avec cette idée : les exclusivités ne se vendent pas aussi bien que les jeux multiplateformes, comme nous le notions dans un article consacré aux chiffres de 2024.

Aucun jeu exclusif à la PlayStation 5 n’intègre ainsi le top 10 monde de l’année 2024. Dans les résultats partagés par GamesIndustry.biz, et relayés dans l’article ci-dessus, on voit qu’Helldivers 2 réussit à se hisser sur le podium des ventes aux États-Unis, mais ni en Europe, ni au Japon, quand FFVII Rebirth apparait dans le top japonais, mais là encore pas en Europe, ni en Amérique. Et aucune autre exclusivité ne se hissera en tête des ventes, que ce soit Stellar Blade, Astro Bot, Black Myth Wukong…

Et on peut se demander à quoi sert l’exclusivité aujourd’hui ? On achetait une Super Nintendo pour jouer à F-Zero ou à Mario, et une Mega Drive pour jouer à Sonic ou à Quackshot. PlayStation s’est fait un nom aussi grâce à ses jeux solos narratifs, quand Xbox était la console de l’amateur de jeux de tir. Achète-t-on vraiment aujourd’hui une PS5 dans l’idée essentiellement de jouer à Horizon ? Ou une Xbox pour jouer à un Fable ou un Everwild dont on n’est même pas sur qu’on pourra s’y essayer cette année ?

Ce qui porte les ventes de consoles aujourd’hui tient probablement plus du marketing que des catalogues. On achète une PlayStation parce que la marque est devenue la référence du secteur, un peu comme « une Nintendo » était synonyme de « une console de jeu » à la fin des années 80, ou on achète une Xbox sur les promesses du Game Pass. On regarde des modèles économiques plus que des catalogues. Puis, quelque soit le modèle choisi (et on inclut aussi les PC), on joue de toutes façons aux mêmes jeux : Call of Duty, Hogwarts Legacy, EA Sports FC, et sans aucun doute possible pour cette année 2025, GTA VI.

Reste le cas Nintendo, complètement en dehors de ces considérations, qui trace sa route sans se préoccuper de ce que font les autres, et qui contredit tout ce qui est écrit ci-dessus.