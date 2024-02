Xbox – La fuite des exclusivités chez la concurrence ?

Si les langues les plus fourchues parlent déjà de la Xbox Series comme de la Dreamcast 2 (on se réfère à l’épisode où SEGA avait arrêté la production de console pour devenir éditeur), il est difficile de nier que Microsoft semble prendre un tournant inédit. Depuis peu en effet, le sujet Xbox s’invite dans toutes les discussions de passionnés de jeux vidéo. Une chose est sûre, les prochains jours nous en apprendront plus sur l’évolution de l’entreprise. Voici les termes de Phil Spencer, dirigeant de la section gaming chez Microsoft, suite à la polémique virulente sévissant sur les réseaux :

Le message de Phil Spencer est un début de communication face aux nombreuses rumeurs, qui commencent à s’accumuler durablement, à propos d’une nouvelle direction pour Microsoft. Avec un portage plus que probable d’Hi-Fi Rush, jeu exclusif à la Xbox jusqu’à présent mais également d’Indiana Jones, de Sea of Thieves et de Starfield, le clan Xbox questionne la légitimité du sacro-saint principe de l’exclusivité.

L’exclusivité, comprendre avoir des jeux exclusifs à un parc de console pour pousser les ventes des dites consoles, était le mot d’ordre chez tous les constructeurs. Or, Microsoft semble abandonner cette idée en multipliant les portages de plusieurs titres jusqu’alors uniques à la marque verte.

Avant tout, il faut dire que si le doute ne subsiste plus vraiment pour le cas d’Hi-Fi Rush, le portage des autres jeux n’est pas encore certain. Néanmoins, la convergence et la multiplicité des fuites ne peuvent nous faire mesurer l’agitation à l’intérieur de la boutique de Phil Spencer.

Si tout ceci reste de l’ordre de la considération, Microsoft ne nie pourtant rien jusqu’à présent et c’est cette semaine que l’entreprise prendra la parole pour exprimer sa nouvelle direction marketing. D’après les diverses fuites, les exclusivités Xbox seront temporaires. En effet, les jeux garderaient une exclusivité d’un an avant de rejoindre toutes les autres consoles.

Pour aller un peu plus en profondeur, il est clair que ramener sur le devant de la scène de vieilles licences (certains bruits de couloirs évoquent même le portage de la saga Gears of War), ou des jeux plus récents comme Sea of Thieves peut donner un second souffle à ces titres qui commencent à doucement ronronner.

En dépit de tout ce bon sens, les habituelles démolitions de consoles de joueurs anciennement très attachés à la marque (on peut ici voir qu’après avoir cultivé un sentiment d’appartenance très fort en se positionnant en éternel outsider, de good-guy, Microsoft insuffle un sentiment de trahison très virulent) n’ont pas tardées à déferler sur les lieux décidément saints que sont les réseaux sociaux.

En guise de conclusion, nous ne théoriserons pas ici d’éventuels plans de comètes. Bien que le faisceau d’indices se resserre, personne n’est aujourd’hui capable de dire si l’exclusivité ou les consoles de Microsoft sont mortes, enterrées ou avec de belles années devant elles. Toutefois, Xbox a déjà révolutionné l’industrie du jeu vidéo, surtout dans sa consommation, avec des consoles 100% dématérialisées et le Game Pass qu’on ne présente plus. À l’aune de ces révolutions, une chose est certaine, Microsoft n’a pas fini de secouer le cocotier.