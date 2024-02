Hi-Fi Rush – Un portage confirmé ?

La sortie surprise du début de l’année 2023 s’apprêterait à refaire surface selon certaines sources. En effet, en analysant de près la dernière mise à jour qui a été opérée sur le jeu, un dataminer aurait découvert quelques mentions évoquant un portage possible vers de nouvelles plateformes.

Ainsi Hi-Fi-Rush suivrait en quelque sorte la même destinée que l’autre production de Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo) en sortant de son statut d’exclusivité qu’on lui a attribué en janvier 2023. Le titre musical et très coloré était, on le rappelle, sorti de manière inattendue sur Xbox Series et PC (Steam, Microsoft Store et l’Epic Games Store) offrant, au passage, aux abonnés Game Pass la possibilité d’y jeter un coup d’œil.

La mise à jour en question, survenue au début de la semaine précédente, contenait quelques objets commémoratifs. Il s’agissait d’une poignée de T-shirts pour Chai, le personnage principal. Et si la plupart d’entre eux étaient destinés à tous les joueurs, sans aucune distinction, il y avait également dans le lot des items exclusifs à chaque écosystème. De fait, les possesseurs de la version Xbox pouvaient disposer d’un élément aux couleurs de la marque et d’un slogan propre. De même pour les utilisateurs Steam et Epic.

Parmi cet apport bien visible de la mise à jour, d’autres éléments auraient donc été retrouvés par l’utilisateur Tumblr Random-Cattai. Relayés notamment par Wario69 du réseau social X, ces derniers mettraient en effet en évidence de nouvelles pièces cosmétiques (et rapportées ci-dessous) qui, on l’aura compris, semble trahir l’existence de ses éventuels nouveaux supports. Dès lors, si l’on se penche sur ces indices potentiels, Hi-Fi Rush prendrait non seulement la direction de la PlayStation, mais aussi de la machine hybride de Nintendo.

D’ailleurs, ces éléments supposant une nouvelle sortie pour Hi Fi Rush font écho à un bruit déjà émis début janvier. Un insider du nom de Nate The Hate (entre autres) avançait effectivement l’existence d’un tel portage par le biais d’un podcast, dans lequel il était en effet affirmé qu’un « gros lancement Microsoft du début d’année 2023 arriverait sur une console concurrente ».

Que penser de tout cela ? Pas facile à dire. Car, si cette présence est bel et bien effective, cela n’est nullement révélateur. Il est bien possible qu’il ne s’agisse en effet qu’une velléité de portage abandonné. Toutefois, il est à remarquer qu’Hi-Fi Rush n’est pas le seul titre Microsoft à être touché par une telle rumeur. Sea of Thieves, par exemple, fait partie des noms cités.

On attendra donc de voir ce qu’il en est… Et peut-être que cela arrivera bien rapidement au détour d’un petit événement. Celui de PlayStation étant tout juste passé, nous pourrions vraisemblablement parier sur un petit Nintendo Direct.