Hi-Fi Rush – Un échec selon Microsoft ?

Sortie surprise de fin janvier 2023, la dernière création de Tango Gameworks – l’exclusivité Xbox Hi-Fi Rush – a été très bien reçue. Les moyennes accordées de part et d’autres sur Metacritic (que ce soit du côté de la presse ou des joueurs donc) sont on ne peut plus significatives. Néanmoins, il a beau avoir fait une bonne impression auprès de son public, Microsoft semble assez réservé à son égard. Du moins selon Jeff Grub qui dévoile dans un récent podcast avoir ouïe dire que Hi-Fi Rush « n’a pas rapporté l’argent que Microsoft espérait en tirer ». Ce qui interroge vivement. Car oui, qu’espérait réellement la firme de ce jeu, sachant qu’il a rejoint le Game Pass ?

Le Game Pass mis en cause ?

Le Game Pass est vraisemblablement un atout pour le joueur et les développeurs indépendants. Il permet, de fait, l’accès à des titres qui n’auront jamais été abordés autrement et qui ne pourront probablement l’être – à l’image du futur The Last Case of Benedict Fox. Toutefois, il est vrai qu’il entraîne quelques concessions financières. Mais n’est-ce pas une donnée qui a été pris en compte lors de la mise en place du service ? Et le fait de possiblement qualifier Hi-Fi Rush de déception est ce que l’on peut qualifier de propos totalement lunaires.

En effet, même s’il n’avait pas été dans le Game Pass et seulement mis en vente, il lui aurait été très difficile de réunir un grand nombre de joueurs. D’abord parce qu’il est sous le coup de l’exclusivité, ce qui limite pas mal. Ensuite, il y a la question de l’intérêt: pas sûr que cette nouvelle création éditée par Bethesda réponde au goût commun. Ainsi, on peut dire qu’en intégrant ledit service, elle a pu bénéficier d’une visibilité dont elle aurait été privée sans cela.

Vouloir en tirer un quelconque profit semble véritablement hors de propos.À quoi bon mettre à disposition un gros titre à la portée des souscripteurs si l’on souhaite réaliser des bénéfices ? On pense notamment à Halo Infinite qui, visiblement, a été un échec commercial ou, du moins, pas à la hauteur des espérances. C’est donc à se demander si la stratégie adoptée a été la bonne.

Quoiqu’il en soit, si les propos rapportés ont vraiment été prononcés – car, on rappelle, que cela demande à être vérifié, cela indiquerait que le Game Pass commence probablement à poser problème et que l’on remettrait probablement en cause son existence, ou plutôt, son utilisation. Se dirige-t-on pour autant vers de nouvelles mesures qui mettraient moins en avant le service de Microsoft que la vente de jeux elle-même? On verra bien au cours des prochaines sorties (Red Fall et Starfield en l’occurrence) et de leur réception.