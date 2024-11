PS Portal, Game Pass – Le cloud gaming toujours poussé par les constructeurs

S’il est indéniable que le jeu dématérialisé progresse, largement accompagné par le succès du jeu mobile et la disparition de lecteur optique sur les PC, une vraie résistance à ce format reste très active sur les consoles, et le format physique est toujours très prisé, notamment par les collectionneurs, mais aussi par certains joueurs soucieux de la conservation de leur ludothèque ou d’autres adeptes du marché de l’occasion. Pourtant, les constructeurs sont déjà assez largement passés à la prochaine étape : le cloud gaming.

Voilà un moment que Microsoft met en avant cette technologie via son service jadis baptisé X Cloud, et aujourd’hui intégré au Game Pass pour les abonnés « Ultimate » (le niveau d’abonnement le plus cher). Il est ainsi possible depuis assez longtemps de jouer au catalogue du Game Pass sans installer les jeux, en les lançant directement depuis le cloud et en les streamant sur sa machine.

Cette fonctionnalité est celle qui permet à Xbox de prétendre ne plus avoir fondamentalement besoin de vendre des consoles, le streaming des jeux étant possible à travers n’importe quel appareil muni d’un écran et d’une connexion internet. C’est le sens de la dernière campagne de publicité de la marque, affichant des téléphones ou des télés soulignés du slogan « this is an Xbox » (Ceci est une Xbox).

Aujourd’hui, Xbox fait un nouveau pas vers la dématérialisation totale en proposant aux abonnés Game Pass Ultimate de streamer également les jeux qu’ils possèdent même en dehors du Game Pass. Ainsi, si je « possède » (entre guillemets, la propriété des jeux dématérialisés faisant largement débat…) par exemple Cyberpunk 2077 acheté sur le store Xbox, je peux évidemment y jouer en local via ma console sur la télé du salon, et je pourrai également continuer ma partie via le cloud gaming sur mon smartphone une fois que les parents et/ou mon conjoint nous auront piqué la télé à l’heure de « Un si grand soleil ».

Et même, je peux dès aujourd’hui acheter ce même Cyberpunk 2077 et y jouer via le cloud gaming sur ma télé connectée sans même posséder de Xbox tout court. Il me suffit d’être abonné au Game Pass. Le service est aujourd’hui encore en version Bêta, et seule une cinquantaine de jeux sont effectivement « streamables ». Mais la fonctionnalité est amenée à se développer, et c’est l’ensemble des jeux proposés sur le store Xbox qui devrait à terme pouvoir en bénéficier.

PlayStation aussi

Ne souhaitant pas rater la « révolution du cloud gaming », pour le peu qu’elle se produise, Sony vient lui aussi de mettre à jour son PS Portal, et ce dernier est désormais capable de faire tourner des jeux dans le cloud.

Ainsi, et comme chez Xbox, il n’est plus absolument nécessaire de posséder une PS5 pour jouer aux jeux PS5 ! Le PS Portal, une bonne connexion internet et un abonnement PS Plus Premium « suffisent ». Une solution de repli qui pourrait en convaincre quelques un à l’heure de la PS5 pro à 800€… !

Même si on sait que les joueurs ne sont pas encore prêts à passer au tout dématérialisé, on voit que les constructeurs, eux, sont impatients de se transformer en service à la Netflix (et de se passer du même coup d’intermédiaires). Mais les infrastructures sont-elles capables de supporter une éventuelle-future-révolution du cloud? Nvidia, vient lui d’annoncer réduire le temps de jeu sur GeForce Now à 100h maximum par mois pour s’assurer que la technique suive…