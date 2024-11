Playstation Portal – Une mise à jour qui change la donne ?

Il y a quelques jours, Phil Spencer confirmait que les équipes de développement de Xbox travaillaient d’ores et déjà sur une future console portable Microsoft. Toutefois, en annonçant que celle-ci ne serait pas disponible avant plusieurs années, l’ambiance s’était rapidement refroidi du côté des fans de la firme américaine.

Quelques jours plus tard, hasard du calendrier ou non, Playstation vient d’annoncer une importante mise à jour système pour son Playstation Portal, et une nouvelle fonctionnalité qu’on n’attendait plus. Elle ne sera disponible que dans sa version bêta, mais à partir d’aujourd’hui en Europe, il sera possible d’utiliser son Playstation Portal sans posséder de Playstation 5.

En détails, Sony annonce que de nombreux titres seront jouables en streaming dans le cloud pour la première fois. Et si la machine qui avait été tant critiquée à son lancement devenait à terme une véritable console portable autonome? On savait qu’elle en avait les capacités, mais jusqu’à présent, seule une petite partie de la bête avait été exploitée. Le problème, c’est que la mauvaise publicité pourrait déjà avoir fait son oeuvre…

Simplement armé de votre Portal, d’une très bonne connection à internet (minimum 13 mbps) et d’un abonnement premium PS Plus tout de même, vous aurez la possibilité d’accéder à plus de cent-vingt jeux dans le cloud. Parmi eux, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise et Ratchet & Clank: Rift Apart. Pour les jeux PS3 ou PS4, il faudra encore patienter, rien n’ayant été annoncé jusqu’à présent.

Alors qu’il n’était encore qu’un gadget pour initiés hier soir, le Playstation Portal pourrait bien devenir soudainement une porte d’entrée intéressante dans l’écosystème Sony. À quelques semaine des fêtes de fin d’année, pourrait-on assister à une montée en flèche des ventes avec cette annonce ? Nul doute que le timing de l’annonce est savamment calculé, mais cela sera-t-il suffisant pour remettre sur le devant de la scène un produit jusque là uniquement destiné aux possesseurs d’une PS5 ?

Le Playstation Portal s’affiche actuellement à 219 euros. En y ajoutant un abonnement premium au Playstation Plus à 150 euros l’année, le prix reste encore largement inférieur à celui d’une PS5. Et ne parlons pas de la PS5 Pro, l’autre produit phare de la fin d’année chez Sony. Les trois ne visent évidemment pas le même public et n’ont pas forcément le même usage. Mais pouvoir parler du Playstation Portal comme une alternative possible aux deux consoles de salon n’était pas possible il y a encore 24h, preuve que cette mise à jour est une sacrée avancée.