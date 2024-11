Sony serait en discussion pour racheter le titan Kadokawa (FromSoftware, Spike Chunsoft)

Après le rachat de Bungie en 2022 et la fermeture de Sony Japan Studio, Sony continue son petit marché, mais cette fois en voulant frapper un grand coup. Selon deux sources rapportées par Reuters, le géant japonais serait en négociations pour acquérir Kadokawa Corporation, un conglomérat média, lui aussi japonais, et valorisé en bourse à hauteur de 2,7 milliards de dollars, qui possède notamment FromSoftware et Spike Chunsoft (Danganronpa, Zero Escape, Dragon Ball: Sparking Zero).

Fondé en 1945 comme éditeur de livres, Kadokawa est désormais un mastodonte de l’industrie culturelle japonaise : édition de mangas, magazines en tout genre, cinéma, production d’anime, jeux vidéo, immobilier, et bien plus encore. Parmi ses possessions, citons en vrac le célèbre site Niconico (le YouTube japonais), des magazines tels que l’ancestral Famitsu ou le Monthly Shonen Ace (Neon Genesis Evangelion, Bienvenue dans la NHK, Fate/stay), ainsi que des mastodontes de l’animation comme Re:Zero, KonoSuba et Overlord.

Niveau jeu vidéo, Kadokawa possède Mages, derrière le chef-d’œuvre du visual novel Steins;Gate, mais aussi Acquire (Octopath Traveler, Tenchu ou encore Mario et Luigi: L’Épopée fraternelle). Mais ce qui fait vibrer l’internet, c’est que notre fameux géant détient surtout 69,66 % de FromSoftware. Sony possédant déjà 14,09 % du studio dirigé par Hidetaka Miyazaki.

Avec cet achat massif, Sony voit bien au-delà du jeu vidéo : Kadokawa apporterait un vivier massif à son catalogue de distribution. Rappelons que la multinationale détient Crunchyroll et surtout Aniplex, qui distribue déjà un nombre colossal de grandes licences de l’animation, tout en opérant des gachas tels que le fructueux Fate/Grand Order.

Un achat donc plein de sens pour Sony, qui consoliderait une place dominante dans l’industrie culturelle (notamment japonaise). Cependant, cette transaction n’implique pas nécessairement une exclusivité PlayStation, la firme ayant pour l’instant démontré avec Bungie qu’elle peut maintenir des filiales indépendantes.

Reuters précise que si les négociations aboutissent, un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir. Cependant, une restructuration des studios reste probable : si l’actualité récente nous a appris quelque chose, c’est que les licences perdurent… mais rarement les équipes.