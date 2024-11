Xbox compte aussi profiter du retour des consoles portables

L’immense succès de la Switch, et, derrière lui, celui du Steam Deck ont fait revenir sur le devant de la scène un support que l’on croyait appartenir au passé : la console portable.

L’abandon prématuré de la PS Vita et l’irrésistible ascension du jeu sur mobile avaient conduit les analystes à déclarer que les consoles portables étaient mortes. Pourtant, depuis quelques années, elles reviennent en force : appareils dédiés au cloud gaming (Logitech G-Cloud, Razer Edge…), PC Portables en forme de consoles (Steam Deck, donc, mais aussi Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go ou MSI Claw…), ou initiatives plus originales comme le PS Portal ou, de l’autre côté du spectre, la Playdate.

La dynamique du segment a ainsi donné des idées à Microsoft, à qui l’on prête des envies de nouvelles machines depuis quasiment la sortie des consoles Series. Et depuis l’abandon du projet de boitier façon Nvidia Shield dédié au Game Pass en cloud gaming, les rumeurs d’une Xbox portable vont bon train.

Des rumeurs qui n’en sont plus, puisque Phil Spencer lui-même confirme le projet. C’est dans une interview pour Bloomberg que Spencer annonce que la marque travaille sur un prototype et réfléchit « à ce qu’une console portable devrait pouvoir faire ». Néanmoins, il ne faut pas y voir une éventuelle concurrente de la Switch 2 (qui pourrait sortir au deuxième semestre 2025), puisque de l’aveux même de Phil Spencer, la machine ne sortirait de toutes façons pas avant plusieurs années.

Alors faut-il s’attendre à un appareil « petit mais costaud », comme les PC-consoles actuels (l’Ayaneo Next Pro possède un Ryzen 7 serie 5000 et 32 Gb de RAM… !), et capable de faire tourner nativement les jeux destinés à la Series X ? Ou alors une machine beaucoup plus light, destinée à streamer les jeux du Game Pass depuis le cloud ? Vu la stratégie de Xbox toute orientée vers le Game Pass (et vu le succès du concurrent avec le PS Portal), on pencherait pour la seconde option…

D’ici là, on attend la communication de chiffres par Microsoft, et on espère pouvoir vérifier (ou pas) l’influence de la sortie de Call of Duty Black Ops 6 sur le nombre d’abonnés, et la capacité d’Indiana Jones et le Cercle Ancien à les retenir…