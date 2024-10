Nintendo Switch Online – Une future fonctionnalité classée secret défense

Détenteur d’une Nintendo Switch et abonné au Nintendo Switch Online, vous avez peut-être saisi l’opportunité de vous inscrire au nouveau projet secret de Nintendo sur son service d’abonnement. Simplement nommé « Playtest Program », il proposera à dix mille chanceux sélectionnés dans le monde de découvrir et de tester en exclusivité une nouvelle fonctionnalité du Nintendo Switch Online.

Pour les candidats français, c’était premier arrivé, premier servi, et le buzz a été tel que la jauge a été atteinte en à peine quelques minutes. Il faut dire que l’annonce a fait quelques émules car absolument rien n’a encore filtré sur la nature de cette nouvelle fonctionnalité. Et alors que les rumeurs sur la future Switch 2 vont bon train, on en vient inévitablement à se demander si cette mise à jour pourrait avoir un lien avec la future console de la firme japonaise.

Le programme qui débutera le 24 octobre pour se terminer le 6 novembre cristallise en tout cas pas mal d’interrogations. Les sélectionnés ont notamment été invités à s’engager à ne rien dévoiler de leur expérience durant le ‘Playtest Program ». Concrètement, il ne s’agit pas d’une réelle clause de confidentialité, mais plus d’une acceptation des conditions générales du programme.

Cela nous parait bien peu si cela devait avoir un quelconque rapport avec la jusque-là ultra secrète successeur de la Switch. D’ailleurs, cela parait tellement peu qu’on imagine mal le secret tenir plus que quelques jours, et encore moins jusqu’à la divulgation officielle de cette nouvelle fonctionnalité.

Le programme étant ouvert à toutes les régions du monde, on peut donc s’attendre à ce que la nouveauté soit ensuite disponible dans le monde entier. Se pourrait-il qu’elle soit en lien avec de nouvelles fonctionnalités concernant le jeu en ligne ? Selon nous, c’est une possibilité, qui expliquerait aussi la grande taille de l’échantillon test. Dix-mille personnes, ce n’est pas rien, et permettrait peut-être de tester la capacité de serveurs d’un nouveau type. À moins qu’à l’instar du Game Pass ou du Playstation Plus, Nintendo ne souhaite ouvrir la possibilité d’accéder à ses jeux en streaming direct pour les détenteurs d’un abonnement Nintendo Switch Online ?

De nombreuses questions se posent, mais la réponse de Nintendo pourrait surtout prouver une chose. Alors que pas mal de joueurs attendent avec impatience la future console et annoncent déjà la fin de la génération Switch, ne comptez pas sur Nintendo pour abandonner du jour au lendemain son bijou. Il suffit de regarder les chiffres des ventes de jeu estampillés Nintendo pour se convaincre que la Switch a encore bien des choses à dire.