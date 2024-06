Zotac Zone – Nouvelle concurrente du Steam Deck ?

En ce moment se déroule le Computex 2024 à Taiwan, salon et haut lieu de pèlerinage du milieu de la tech. La marque de hardware hongkongaise Zotac en profite pour présenter un prototype de sa nouvelle machine nommée Zotac Zone, une console portable haut de gamme (ou PC de poche pour les intimes). Fan de dalle OLED, de transistor et de mémoire LPCAMM2, vous êtes au bon endroit.

Nombre de constructeurs hardware, bien connus des joueurs PC, se jettent corps et âme sur un marché devenu récemment très concurrentiel. Au tour de Zotac de rejoindre la partie, et à ses côtés, on compte notamment le Steam Deck, la Asus ROG Ally X, la MSI Claw 8 ou encore la Lenovo Legion Go.

Zotac fait le choix de la majorité avec Windows 11 comme OS. Passons rapidement sur la puissance de la bête, niveau CPU, on retrouve un AMD Ryzen 7 8840U et une 780M pour le chipset graphique. Côté mémoire vive, nous avons 16 Gb en LPDDR5X, le dernier standard luxueux pour les PC et machines portables. La batterie est de 48,5 Wh, ce qui est dans le bas du panier de la concurrence (50 et 80 Wh pour le Steam Deck OLED et la ROG Ally X). On repère aussi deux trackpads, ainsi que deux ports USB-C et pour le stockage, un SSD NVMe de 512 Go. Rien de bien nouveau sous le soleil par rapport à la concurrence pour l’instant.

Bonne et mauvaise surprise à la fois, la Zotac Zone fait le choix d’un écran OLED 1080p 120Hz de 7″, la seule sur ce type de dalle avec la machine de Valve, mais qui comme celle-ci, ne supporterait pas le VRR (taux de rafraîchissement variable). On note aussi le placement symétrique des joysticks et la présence d’une caméra. Enfin, étonnante douceur, des gâchettes et joysticks ajustables entrent aussi dans la danse. Le prix d’environ 800$ se place dans la fourchette haute de sa catégorie, pour une sortie fixée aux alentours de septembre 2024.

Malgré quelques bonnes idées, on peine à croire que la Zotac Zone puisse se faire une place de choix dans cette féroce bataille qu’est le marché de la console portable haut de gamme. Elle ne tire pas vraiment son épingle du jeu, certaines de ses concurrentes ont des avantages bien plus significatifs, comme l’autonomie prometteuse de la ROG Ally X, ou encore Valve et son support exemplaire de Proton, un utilitaire open source servant à faire tourner des jeux Windows sous Linux, entre autres utilisé par le Steam Deck (569€ pour la version OLED, rappelons-le), y contribuant activement pour y ajouter des fonctionnalités et améliorant la comptabilité Linux du catalogue de jeu Steam.