Microsoft – La Xbox Series S revenue au centre du projet ?

Depuis quelques jours Phil Spencer n’est pas avare en déclarations. Les mauvaises langues diront qu’après les annonces de Nintendo sur la Switch 2, il fallait bien trouver un moyen de ramener la couverture à soi, mais force est de constater que le patron de la branche gaming de Microsoft ne parle pas dans le vide, et qu’il y a bien des choses à en retirer.

Après avoir presque confirmé ce weekend la fin généralisée des exclusivités chez Xbox dans un futur proche, s’annonçant prêt à soutenir la future console de Nintendo avec des jeux Xbox, et ouvrant même de plus en plus la porte à Sony, il a également tenu à donner des nouvelles de ses propres consoles.

Oui, les Xbox Series ont clairement perdu la guerre des ventes sur cette génération. Oui, la Xbox Series S a enchainé les galères, entre manque de puissance et difficultés de développement pour de nombreux jeux. Mais ne comptez pas sur Phil Spencer pour en faire une console au rabais alors que la génération n’en est environ qu’à la moitié de sa vie.

Dans un mémo envoyé aux studios Xbox, il a expressément stipulé que les prochaines productions devraient continuer à être compatibles avec les deux consoles, sans exception. Pourtant, ce n’est un secret pour personne, la Xbox Series S est un vrai casse-tête à gérer pour les développeurs. Elle est d’ailleurs considérée par beaucoup comme un vrai plafond au potentiel de la génération actuelle.

Mais pourquoi donc continuer de s’accrocher au projet ? Eh bien tout d’abord par respect pour les acheteurs. Après tout, il serait bien injuste et pas très malin de se mettre à dos une partie de la fanbase. L’un des arguments de vente initiaux était de pouvoir jouer aux même jeux sur une console certes moins puissante, mais également moins chère. Imaginez le taulé si Microsoft faisait machine arrière.

Surtout, Phil Spencer, forcément très au courant de la politique de gaming chez Microsoft, estime que les jeux développés pour la Xbox Series S seront les plus utilisés dans le futur. Non pas que la console se vende mieux dans les prochains mois, elle semble définitivement un échec. Mais les spécificités techniques de la future Switch 2 et des dernières consoles PC portables (Rog Ally, Steam Deck…) se rapprochent pour le moment plus de celles de la Xbox Series S que de la Series X.

Abandonner le développement des jeux pour la Series S, ce serait donc un peu renoncer aux jeux les plus à-même de tourner sur la majorité des supports actuels. Économiquement, ce serait une erreur monumentale. Le langage des dirigeants de Xbox suit la même ligne directrice depuis plusieurs mois: les jeux avant les consoles. La Xbox Series S n’est pas abandonnée, mais c’est tout comme. Ce qui compte, ce n’est plus de savoir si la console va continuer à se vendre, mais juste de s’en servir comme étalon au développement des titres.