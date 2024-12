Steam – Les anciens jeux ont toujours la côte en 2024

2024 touche bientôt à sa fin et pour les grandes firmes du monde vidéoludique, c’est l’heure de faire le bilan de l’année. Quelques jours après Sony, Nintendo et Microsoft, c’était donc au tour de Steam de proposer sa retrospective 2024 cette semaine. Comme d’habitude, chaque joueur peut retrouver ses statistiques individuelles, voir combien de succès il a débloqué sur tel ou tel jeu, ou encore savoir à combien de titres il s’est adonné cette année sur la plateforme.

Mais penchons nous plutôt les statistiques générales de l’année pour les joueurs PC et Steam Deck, car elles ont le mérite de poser quelques questions sur les modes de consommation actuels du jeu vidéo. Tout d’abord, il est intéressant de remarquer que la communauté n’a pas accordé une grande partie de son temps aux jeux de 2024. Seul 15% du temps général des joueurs sur Steam l’aurait été pour des titres sortis cette année.

Le paradoxe, c’est que malgré cette statistique, les jeux 2024 se placent en force dans le top des meilleures ventes de l’année. Palworld Helldivers 2, Black Myth: Wukong ou encore Call of Duty: Black Ops 6 ont réalisé de très belles ventes sur la plate-forme, prouvant que les joueurs n’ont pas réellement boudé 2024, loin de là, comme nous le verrons.

Mais lorsqu’on observe un peu plus les chiffres, deux raisons peuvent expliquer pourquoi les joueurs retournent aussi aisément vers des jeux plus anciens au détriment de la nouveauté. Tout d’abord, deux des jeux les plus anciens et joués de l’année, Counter-Strike 2 et DOTA 2 sont des free-to-play. À l’heure d’une baisse générale du pouvoir d’achat, et alors que les AAA n’ont jamais couté aussi cher, les joueurs semblent en attente de jeux plus accessibles, sans pour autant rogner sur la qualité.

Surtout, les deux jeux, comme d’autres résolument ciblées multijoueurs, ont par définition une durée de vie quasi illimitée. Il est beaucoup plus aisé d’y revenir, contrairement à d’autres qui, une fois terminés, se retrouvent vite aux oubliettes. Depuis sa création par Valve, Steam a également une forte connotation et une culture du multi, et Counter Strike en est le porte étendard.

Contrairement au Game Pass, où l’abonnement donne accès à de nombreux jeux, sur Steam, il faut payer les jeux à l’unité. On est donc loin de la culture du zapping créée (et subie) par Microsoft, et les chiffres le prouvent. En moyenne, les utilisateurs Steam n’ont joué qu’à quatre titres cette année et débloqué seulement treize succès. C’est peu, et cela confirme également l’histoire d’amour des joueurs avec les anciens titres, dont les succès ont été débloqués depuis bien longtemps.

Mais attention, n’allons pas crier trop vite à l’échec des jeux récents. Ce serait aller bien vite en besogne, et très loin de la vérité. Car si le chiffre de 15% de taux d’utilisation sonne bien bas, il convient de ne pas oublier que Steam dispose aujourd’hui d’un backlog de plus de 200 000 titres disponibles. Et les quinze petits pour cent deviennent tout à coup beaucoup plus imposants.