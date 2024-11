Consoles portables – Les consoles-PC passent à la « next gen », PlayStation y revient

Après le relatif échec commercial de la PS Vita, on avait enterré peut-être un peu tôt les consoles portables. C’était sans compter sur l’incroyable succès de la Switch, qui a donné des envies et des idées à Valve. Le Steam Deck, PC portable en forme de Switch, était né, et avec lui, toute une famille de PC d’un nouveau genre.

Le Steam Deck a en effet créé un nouveau segment, dans lequel se sont engouffrés des constructeurs comme Asus, Lenovo ou MSI, pour ne citer que les plus populaires. Sorti en février 2022, le Steam Deck va bientôt fêter ses 3 ans, et les acteurs du marché envisagent désormais la « next gen » de leurs consoles, avec des appareils bien plus puissants.

C’est ainsi qu’MSI, dont la console baptisée Claw avait été très critiquée à sa sortie pour ses performances très en deçà de la concurrence, a d’ores et déjà annoncé le successeur de sa première console. Depuis la sortie du Claw, MSI a appris, et de nombreuses mises à jour ont permis à la machine de se montrer bien plus efficace aujourd’hui qu’elle ne l’était initialement. Une remise à niveau suffisante pour qu’MSI continue de confier à Intel la puissance de feu de sa machine, et c’est ainsi que les futures consoles portables MSI Claw 8 AI+ seront les premières équipées des nouveaux processeurs Lunar Lake.

Le « AI+ » contenu dans le nom de la machine implique probablement que cette dernière sera compatible avec les fonctions utilisant l’intelligence artificielle mises en avant cette année par Microsoft. Et comme il s’agit d’une machine dédiée au jeu, on peut raisonnablement imaginer des outils I.A. permettant par exemple l’upscale… Des rumeurs assez solides parlent d’une présentation, voire d’une sortie, pour le prochain CES, soit en Janvier 2025.

Autre bête de course tout juste sortie, le OneXPlayer OneF1Pro est actuellement la seule console au monde équipée des puces AMD AI 9 HX 365/370. Avec une telle configuration, épaulée par jusqu’à 64GB de RAM (des modèles en 32GB sont également proposée), la machine écrase la concurrence en termes de performances. En termes de prix, aussi : dans se version la plus musclée, la console est vendue en ce moment 1699$ avec 200$ de remise pour le Black Friday (soit un prix habituel de 1899$ !). Voilà qui est bien loin des 719€ du Steam Deck OLED Blanc, pourtant itération la plus coûteuse des consoles de Valve…

PlayStation veut sa part

Il avait contribué à la chute du support, il veut revenir dans la course : il se murmure que PlayStation compte profiter du dynamisme du marché des consoles portables. Alors que son PS Portal, pas tout à fait une console dans son fonctionnement, cartonne, Sony serait en train de travailler à une nouvelle « vraie » console portable.

Peut-être motivé par le projet d’une Xbox Portable, plus certainement par le succès de la Switch, des Steam Deck-like, et de son propre accessoire de streaming, Sony travaillerait d’après Bloomberg sur un prototype de PS Portal capable de faire tourner les jeux PS5 nativement ; autrement dit, c’est une véritable PlayStation 5 portable qui serait en développement chez Sony !

Cependant, même si la rumeur est solide, et comme pour le projet de Microsoft, cette console ne devrait pas perturber la sortie de la Switch 2 : quand bien même elle sortirait effectivement dans le commerce, ce ne serait pas avant quelques années…