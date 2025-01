Starfield va t-il finalement atterrir sur PS5 ?

La guerre des consoles est un sujet qui semble lentement prendre le chemin d’un vestige d’une époque révolue. Entre les déceptions qui ont accompagné la sortie de la dernière console de Sony et le Gamepass qui permet d’obtenir des jeux autrefois exclusifs sur différentes plateformes, la notion même d’exclusivité s’estompe. En témoigne ainsi l’arrivée possible de Starfield sur PS5.

À l’image des jeux Halo, les productions de Bethesda font partie de ces franchises qui servent de porte-étendard à chaque sortie d’une nouvelle génération de Xbox. Si les jeux du studio californien sont également disponibles pour les joueurs PC, ce n’est pas toujours le cas pour les possesseurs de Playstation. Starfield, le dernier grand jeu du studio a ainsi été présenté comme une exclusivité PC et Gamepass lors de sa sortie, poussant les fans de la série dépositaires d’une PS5 à éventuellement débourser des frais supplémentaires pour acheter une plateforme permettant de jouer au RPG spatial ou à s’en priver.

L’année dernière déjà, des rumeurs d’une arrivée de Starfield sur PS5 se sont ébruitées avant d’être balayées de la main par Xbox. Cependant, signe des temps qui changent, Phil Spencer, le PDG de Xbox, a récemment expliqué lors d’une interview que le jeu finirait par arriver sur PS5. En effet, lors de l’échange avec Destin Legarie, producteur pour IGN, ce dernier lui a ainsi demandé « Pouvez-vous confirmer que Starfield est laissé de côté ? » (par rapport à la stratégie multiplateforme désormais prônée par Xbox). Ce à quoi Spencer lui répond :

« Non. Il n’y a pas de jeu spécifique que je voudrais laisser de côté. Il n’y a pas de raison pour moi à placer un barbelé autour d’un titre et proclamer que ce jeu n’ira pas à un endroit où il trouvera son public, et qui serait donc un succès commercial pour nous. Le Gamepass est un instrument important de notre stratégie visant à faire jouer nos jeux sur nos plateformes, mais bloquer nos jeux aux autres plateformes, ce n’est la voie que nous voulons emprunter. »

Par-delà le sujet des exclusivités et de la guerre des consoles se trouve celui du destin de Starfield, jeu ambitieux à la conception malheureuse. La récente expansion Shattered Space devait relancer un certain momentum autour du titre mais la réception est assez mitigée avec à peine 30% de reviews positives sur Steam et le DLC figure parmi les 10 déceptions 2024 de l’AngryJoeShow.

Offrir l’accès au titre sur les consoles de Sony serait donc un moyen de justifier commercialement un support prolongé en termes de contenu et d’améliorations de qualité de vie pour le titre. Tout le monde y gagnerait.