Call of Duty Black Ops 6- D’excellents résultats mais une situation plus compliquée pour le Game Pass ?

La sortie de Call of Duty Black Ops 6 est un énorme succès. Succès critique, d’abord, la presse et les commentateurs en général s’accordant sur le fait qu’il s’agit d’un excellent cru pour les amateurs du genre. Et succès public, bien évidemment. Si la licence a l’habitude de surfer sur les tops des ventes, cet opus s’offre même un résultat net en dollars à +23% par rapport par rapport au précédent, Modern Warfare 3.

Le blockbuster d’Activision entraîne avec lui l’industrie, avec une hausse du chiffre d’affaire de 10% par rapport à la même période l’an dernier, et se hisse facilement en première place des ventes de jeu aux États-Unis, prouvant une nouvelle fois que le Game Pass et ses jeux day one n’empêchent pas les jeux de se vendre, et que les deux propositions (distribution traditionnelle et jeu à la demande par abonnement) peuvent tout à fait cohabiter.

Le Game Pass, justement, devait être boosté par l’arrivée dès sa sortie de Call of Duty. Circana, qui analyse (entre-autre) le marché du jeu vidéo, cité par GamesIndustry.biz, révèle que « les abonnements, hors mobile, ont progressé de 16% », hausse que l’analyste attribue à la sortie de CoD.

Si les 16% ne reflètent pas exactement les résultats du Game Pass (une potentielle baisse chez les autres services d’abonnements, PS Plus, GeForce Now, ou au Club Fortnite par exemple pourrait faire baisser cette moyenne générale), cela montre tout de même qu’on est loin de l’explosion prophétisée. Avant la sortie du jeu d’Activision, certains analystes évoquaient un probable bond du nombre d’abonnés au Game Pass de 2,5 millions à 4 millions, soit +60%. Quelle que soit la véritable hausse, on en est bien loin.

Ces 15 à 20% d’augmentation du nombre d’abonnés (25% au mieux…) seront-ils suffisants pour que Microsoft y voit un succès de sa stratégie ? Dans tous les cas, les chiffres seront probablement fondus dans une satisfaction générale incluant la vente au détail et les micro-transactions, le tout largement boosté par les résultats du jeu sur PlayStation 5. Ironiquement, la console de Sony permettra ainsi à Xbox de pouvoir bomber le torse…