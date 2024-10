Call of Duty: Black Ops 6 explose tous les records

Si Microsoft misait beaucoup sur la sortie de Call of Duty: Black Ops 6 pour promouvoir et attirer de nouveaux abonnés sur son service, nous étions de notre côté dans la simple attente de voir ce que donnerait ce nouvel épisode de la licence. Car après un Modern Warfare 3 décevant au plus haut point, on se demandait comment aller rebondir la franchise. Et autant dire que nous avons été plus que conquis par le titre qui, en plus, écrase son prédécesseur en termes de ventes et de fréquentation.

Loin de nous l’idée de vous spoiler notre test à paraitre, mais Call of Duty: Black Ops 6 nous a réconcilié avec la licence. L’apport de l’omnimouvement nous a totalement convaincus, et une chose est sûre, Treyarch ne s’est pas moqué de nous en ce qui concerne la campagne solo, ni même le multijoueur tourné arcade et absolument fun.

Alors oui, Black Ops 6 est une réussite indéniable, mais cela ne voulait pas dire pour autant que les ventes suivraient, surtout après la déception Modern Warfare 3. Cependant, le titre se porte très bien et même sûrement bien mieux que Microsoft l’espérait.

Call of Duty: Black Ops 6 ridiculise Modern Warfare 3

Qu’on se le dise, les chiffres plus que moyens de Modern Warfare 3 (pour un épisode de la licence), ne nous avaient en rien choqués et étaient même plutôt mérités. Tout comme la gifle que vient de lui infliger Black Ops 6, puisque selon des révélations d’Insider Gaming, ce dernier a vendu 60% d’exemplaires en plus, et ce, aussi bien sur PlayStation 5 que sur Steam. Un vrai tour de force, sachant que le titre est sorti day one sur le service Game Pass de Microsoft.

Cette information provient du PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui, lors d’une conférence téléphonique trimestrielle interne à l’entreprise, a affirmé cela, en plus de mettre l’accent sur la grande réussite du jeu sur le Game Pass. Le service a en effet enregistré un pic record d’abonnement pour la sortie de Black Ops 6, qui devient le meilleur lancement d’un jeu de la franchise sur Xbox, tout en enregistrant aussi un nombre de joueurs connectés pour le lancement d’un jeu day one jamais atteint.

« La semaine dernière, le lancement de Black Ops 6 a été le plus grand lancement de Call of Duty de tous les temps, établissant un record pour le nombre de joueurs connectés au lancement, ainsi que pour le nombre d’abonnés au Game Pass le jour du lancement. Les ventes unitaires sur PlayStation et Steam ont également augmenté de plus de 60 % d’une année sur l’autre. »

Il semblerait donc que la stratégie de Microsoft ait fonctionné à merveille, et que son service d’abonnement a pu bénéficier de l’aura de la licence Call of Duty pour retrouver quelques couleurs, mais il va falloir les garder ces abonnés, et là ce n’est pas gagné, même si un certain Indiana Jones arrive début décembre.