Call of Duty, Indiana Jones, et le Game Pass – Fin d’année décisive pour Xbox

C’est dans quelques jours que sort la dernière itération de Call of Duty, Black Ops 6, première à sortir « day one » sur le Game Pass. Dans quelques jours, Microsoft sera ainsi fixé sur sa stratégie mise en branle il y a maintenant deux ans avec l’acquisition d’Activision Blizzard.

Est-ce que l’arrivée sur le service de jeux à la demande d’Xbox de la licence la plus puissante de l’industrie (Call of Duty, c’est, tous les épisodes confondus, plus de 400 millions de jeux vendus dans le monde !) va enfin convaincre les joueurs de s’abonner au Game Pass ? Est-ce que les plus de 69 milliards de dollars que Microsoft a consacrés essentiellement à ça (mettre CoD sur le Game Pass) vont enfin payer et réussir à imposer le service ?

Avec un ticket d’entrée à 18€ (et tout le catalogue du Game Pass en bonus !), contre une boite de jeu à 80€, le choix devrait être vite-fait. Sauf peut-être pour les gros joueurs de Call of’ qui vont passer les 6 prochains mois à ne jouer qu’à ça, et se fichent du reste de la production vidéoludique (si, si, ces gens existent !). Pour cette typologie de gamers, la location via le Game Pass reste un mauvais plan.

Mais ce n’est pas le seul obstacle que devra surmonter la version Game Pass du jeu. Les consoles Xbox sont historiquement minoritaires en Europe et quasi inexistantes au Japon (même si elles ont un peu progressé sur cette génération) ; et sur son territoire de prédilection, les États-Unis, si elle résiste mieux, la marque s’est là aussi faite doubler par PlayStation. Or, le Game Pass n’est pas accessible sur les consoles concurrentes.

Il y a ainsi très fort à parier que la majorité des joueurs de Call of Duty Black Ops 6 viendra de chez PlayStation. Mais il faut dans tous les cas absolument qu’Xbox observe un bond substantiel de ses abonnements au Game Pass dans les semaines qui viennent. Dans le cas contraire, il est fort probable qu’une nouvelle direction soit donnée au service. On n’imagine pas immédiatement sa suppression pure et simple, mais si même la plus grosse licence de l’industrie ne réussit pas à drainer les joueurs, le modèle économique du Game Pass devra reconnaître son échec, et, à minima, muter.

Il y a encore quelques semaines, on aurait pu voir Indiana Jones et le Cercle Ancien comme une sorte de toute dernière chance au cas ou la stratégie Call of Duty ne paierait pas, mais l’annonce récente (et un peu étonnante, stratégiquement) de sa sortie sur PlayStation 5 a changé la donne. Call of’ portera le Game Pass, ou celui-ci disparaitra (dans sa forme actuelle au moins).

Mais alors, c’est même Xbox tout entier qui pourrait devoir changer. La marque est, pour cette génération, toute entière construite autour du Game Pass. Si celui-ci venait ne pas satisfaire ses objectifs, c’est tout l’écosystème qui pourrait en subir les conséquences…