Call Of Duty: Black Ops 6 – Le renouveau pour Activision ?

Vous n’êtes pas sans savoir que ce mois d’octobre 2024 signe la sortie d’un nouvel opus de la célébère saga Call Of Duty. Avec l’épisode Black Ops 6, Activision va tenter de redresser la barre après un Modern Warfare 3 franchement décevant. Alors quid des nouveautés apportées ? Est-ce que la saga Black Ops restera dans le cœur des fans comme la meilleure développée ?

Entre Black Ops Cold War et Black Ops 6, quatre ans se sont écoulés. Quatre années où nous avons eu droit à du très bon avec le reboot de Modern Warfare 2, du moyen avec Vanguard et enfin du très dispensable avec la suite et fin de Modern Warfare. Suivant toujours la logique d’un développeur différent par saga, Black Ops fut dès le début chapeauté par les équipes de Treyarch et fut rejoint par Raven Software dès le quatrième opus de la série.

Très vite entrée dans l’imaginaire collectif des joueurs comme l’une des meilleures sagas de l’univers Call Of Duty (avec la série originale des Modern Warfare) tout s’est effondré avec son troisième épisode. Moins sérieux et viscéral lors de la campagne (et indisponible sur la old-gen de l’époque PS3/X360), et une dimension futuriste qui a pu déplaire avec son multijoueur, Call Of Duty Black Ops 3 a déçu.

Mais c’est réellement avec son quatrième épisode que Treyarch a perdu les joueurs : absence d’un mode campagne, entrée dans la course des battle royale et mode zombie alambiqué, le jeu, bien que bien accueilli par la presse (un solide 83 sur Metacritic) fut boudé par les joueurs. Avec plus de dix millions de ventes en moins par rapport à Black Ops 3 (26 millions pour le 3 contre 14 millions pour le 4), nous pensions la saga Black Ops morte et enterrée.

L’année suivante, en 2019, Activision et Infinity Ward reviennent aux sources de leur succès avec un reboot de Modern Warfare. Après avoir passé un temps considérable sur le terrain des guerres du futur, Infinity Ward ancre sa mythologie dans un conflit contemporain dans lequel forces du SAS luttent contre un despote nostalgique de l’URSS au moyen-orient.

Sans concession, brutal et rappelant les grandes heures du cinéma d’action (et divers faits réels), Modern Warfare était un succès. Les modes opérations et multijoueurs ayant récupéré ce qui faisait la sève des parties endiablées d’antan, ce reboot se vendra à près de 30 millions d’exemplaires et récoltera une moyenne de 81 sur Metacritic. Les ventes étant relancées et le succès critique au rendez-vous, Activision ne pouvait pas s’arrêter en si bon chemin.

Et en 2020, Activision associé à Treyarch et Raven Software, propose une nouvelle entrée dans leur saga phare avec Black Ops Cold War. S’insérant chronologiquement entre Black Ops, Black Ops Declassified et Black Ops 2, Cold War nous propose de vivre la traque de l’agent double Perseus dans les différents théâtres d’opération de la Guerre Froide.

En plus de retrouver nos trois super soldats préférés Mason, Woods et Hudson, le joueur fera la connaissance de Russell Adler (qui sera probablement l’un des protagonistes de Black Ops 6) et de Bell, un homme fraîchement recruté par la CIA. Campagne explosive et retour d’un mode multijoueur toujours plus alimenté, notamment grâce à son lien avec l’expérience Warzone, Black Ops Cold War est un succès. Avec une moyenne de 76 sur Metacritic et un nombre de ventes s’élevant à 24 millions, la machine Black Ops pouvait repartir de plus belle.

La pause habituelle d’une année, permettant à Sledgehammer de sortir son troisième opus de Modern Warfare, et Treyarch et Raven Software sont de retour. Le 25 octobre 2024 précisément, Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible pour tous les joueurs de la planète Terre et de Navarre.

Une des premières nouveautés communiquées se trouve au niveau du gameplay. Fini les demi-tours d’une lenteur abominable pour tenter de savoir qui a bien pu vous mettre des cartouches dans le dos. Avec l’omnimouvement, vous serrez désormais capable de sprinter et de glisser dans n’importe quelle direction mais aussi de plonger au sol en avant ou en arrière.

En plus de cette fluidification des mouvements de votre opérateur, les phases de transition entre les positions debout/assise/allongée ont été revues pour pouvoir être plus stable et rapide au combat. Il sera d’ailleurs impossible de désactiver cette feature, autant vous préparer à en faire bon usage.

Toujours niveau gameplay, Treyarch rend possible l’utilisation de bouclier humain. Placez-vous derrière un joueur ennemi, appuyez sur une toucher et voici que vous vous servez du sacripant comme bouclier. En plus de vous protéger des balles, vous aurez la possibilité d’interroger le joueur pour dévoiler la présence des ennemis aux alentours.

Outre ces nouveautés implémentées au sein même du gameplay, les développeurs promettent la présence de douze nouvelles armes jamais vues encore dans les épisodes de la licence Call Of Duty.

Le mode multijoueur, quant à lui, disposera de pas moins de seize cartes disponibles le jour du lancement. Les cartes en question permettront des affrontements en 6V6. Sur les 16 maps, 12 seront conçues pour le mode 6V6 et les 4 dernières seront présentes pour mettre en avant le mode 2V2 (mis en avant dans Modern Warfare made in 2019).

À savoir que le mode multijoueur classé sera disponible dès le lancement de la saison 1. De nouvelles séries d’éliminations (kill-streak), atouts et équipements seront présents pour parfaire au mieux votre loadout avant d’aller vous déployer sur les serveurs. Le fameux mode prestige qui a poussé de nombreux joueurs a grinder de nombreuses nuits sera de retour comme à la grande époque de Modern Warfare 2.

Le mode zombie initialement apparu dans World at War, mais démocratisé dans Black Ops premier du nom, fera également son grand retour. Avec le même système de vagues quasi-infinies et la présence d’une caisse proposant différentes armes aléatoires et des secrets à découvrir pour faire avancer le scénario de la map. Les développeurs nous annoncent également que le scénario du mode continuera celui débuté dans Cold War. Deux cartes zombie seront disponibles le jour du lancement. Et enfin, nouveauté d’importance pour ce mode apprécié lors des soirées bières/pizzas : la possibilité de jouer à la troisième personne.

Du côté du mode Warzone, ce dernier sera remanié pour proposer une gestion plus fluide de l’inventaire à la volée mais également revenir à une expérience plus authentique, se rapprochant des premières heures passées sur Modern Warfare. Le premier mode proposé sur le battle royale servira de bloc narratif pour exposer aux joueurs comment la map Nuketown fut créée dans la diégèse du jeu.

Vous voila prêt à aborder Call Of Duty: Black Ops 6. Cirez vos rangers, arrangez vos ray-ban aviator et mettez votre cassette de Blondie dans votre walkman, votre plongée dans les années 80 est imminente !