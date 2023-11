Call of Duty Modern Warfare III – Des débuts chaotiques

Régulièrement, les jeux les plus attendus s’accompagnent de leur lot de polémiques, plus ou moins importantes. Et Call of Duty: Modern Warfare 3, disponible depuis le 10 novembre, ne fait pas exception à la règle. Bien au contraire, il n’est pas épargné. Voyez-plutôt.

En moins de deux jours de commercialisation, le nouveau COD pour les intimes, a déjà été épinglé pour sa campagne soit-disant trop courte et bâclée, puis sur son multijoueur fainéant et son matchmaking mal calibré. Plus grave encore, des rumeurs de crunch durant le développement du jeu commencent à faire surface. Pas grand chose de bon donc.

Alors que notre test du jeu est en cours et que notre critique arrivera en fin de semaine prochaine, nous ne nous risquerons pas (encore) à donner notre avis sur les polémiques attenant au contenu du jeu. Mais le studio Sledgehammer Games, a lui tenu à mettre les points sur les i, au travers d’un communiqué publié juste avant la sortie du jeu, preuve qu’il y avait le feu dans la maison.

« Nous avons travaillé dur pour vous proposer ce jeu qui correspond à la vision que nous en avons depuis des années. Tout ce qui dit le contraire est faux. C’est notre jeu et nous avons hâte de jouer en ligne avec vous » Aaron Halon, patron du studio

Au travers de ces mots, issus d’un message bien plus long, l’homme cherche à rassurer et à répondre aux critiques. Selon plusieurs insiders à l’origine de la polémique, le développement de Call of Duty: Modern Warfare 3 aurait duré un peu plus d’un an, soit deux fois moins que la moyenne de développement des autres jeux de la saga. Le crunch dont les développeurs auraient été victimes serait dû à ce timing trop serré.

Statement from Aaron Halon, studio head, SHG.

“We’re incredibly proud of Modern Warfare III – both the full game experience at launch and the upcoming year of content we have planned for the community. On behalf of the extremely talented team across Sledgehammer Games and our… — Sledgehammer Games (@SHGames) November 9, 2023

Entre les lignes, Aaron Halon fait lui comprendre que le travail sur le jeu aurait duré plusieurs années, et que l’ambiance était bonne au sein du studio. Qui croire ? Difficile à dire. Quand on connait les effets néfastes que peut avoir le crunch sur la santé mentale des employés, on espère fortement qu’Aaron Halon ne cherche pas à nous enfumer.

Mais selon Bloomberg, souvent bien renseigné, plus d’une douzaine de développeurs aurait témoigné et partagé leur expérience sur le développement du jeu. Et entre le travail de nuit et les horaires intensifs, il semblerait bien que tout n’ait pas été rose dans les coulisses de Call of Duty: Modern Warfare 3.

Vous l’aurez compris, comme trop souvent dans le monde du jeu vidéo, l’humain a sans doute été malmené au profit de la rentabilité. On parle quand même là d’une franchise qui truste les podiums des meilleures ventes de jeu à chaque apparition. Une nouvelle fois, à vouloir sortir un jeu dans les temps, on joue avec la santé humaine, pour un résultat pas forcément meilleur. De notre côté, on rêve d’un monde où il ne serait pas grave de ne pas sortir un nouveau Call of Duty chaque année.