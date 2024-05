Test V Rising – On a toujours les crocs

Sortant avec succés de son early access qui commençait à trouver le temps long depuis son caveau, V Rising est sorti en 1.0 ce 8 mai. Toutefois, le soufflet retomba assez vite et le jeu fut rapidement déserté, la faute à un équilibrage bancal et le wipe de serveur qui en avait frustré plus d’un.

Amateurs de Battlerite et de combats nerveux, vous allez trouver en V Rising un jeu digne de votre intérêt. Avec une personnalisation de personnage avancée qui lorgne vers le bac à sable, du craft bien géré et une sauce multijoueur qui prend vite, le titre devient vite un rendez-vous entre amis. Mais là encore, Stunlock donne des combats complexes à base de skillshots, de contre, d’attack cancel, de quoi tenir en haleine les aficionados du PvP.

Pour autant, la force du jeu semble résider grandement dans ce côté multijoueur et les modes du moment (dont nous ne sommes personnellement pas friand), à savoir housing et crafting à gogo, semblent avoir eu raison de Stunlock Studios. On verra que le jeu accumule les couches de gameplay et qu’il tend vers un endgame peu accessible, pour autant, est-ce que V Rising est un jeu de vampire intéressant ?

(Test de V Rising sur PC réalisé à partir d’une copie commerciale du jeu)

Vous avez dit diégétique ?

Ce qui séduit immédiatement, c’est son concept : incarner un vampire. Bien que l’immortalité soit de mise, ce qui justifie d’ailleurs vos renaissances après vos nombreux trépas, vous serez souvent ennuyé par : les chasseurs de vampire, le soleil, le manque de sang et d’autres surprises tout aussi désagréables. En effet, le jeu intègre un cycle jour/nuit qui a toute son importance, vous exposer à la lumière du jour fera fondre votre barre de vie comme neige au soleil.

Il vous incombera donc de prévoir vos sorties selon l’heure du jeu. Réserver le crafting et l’agencement de votre château le jour et préférer la nuit pour le farming de ressources semblent être la meilleure chose à faire, mais vous ne respecterez pas toujours ce credo car le jeu vous poussera à vous aventurer au dehors de votre château même en plein jour.

Autre élément important pour un vampire : le sang. Vous devrez vous alimenter en sang pour pouvoir rester en vie, et accessoirement devenir plus fort. L’une des richesses du jeu se trouve justement dans cette mécanique. Vous trouverez plusieurs types de sang : sang de guerrier, de voleur, de brute, d’érudit, etc. Chacun apporte des caractéristiques propres qui seront plus ou moins intéressantes selon votre build.

Si vous décidez de jouer un build tourné vers la magie, nul doute que le sang d’érudit sera un avantage. Il faut savoir que le raffinement du sang joue un rôle très important. De manière totalement aléatoire, chaque mob aura un sang plus ou moins raffiné exprimé en pourcentage. Plus le raffinement est élevé, plus les avantages donnés sont nombreux et puissants. Autant dire que la chasse au sang 100% sera constante tout au long de votre session.

Pour continuer sur le sujet du sang, il est important de parler du V Blood, le sang des boss. Mécanique essentielle dans la progression du jeu, le boss killing sera le jalon principal pour vous faire gagner en puissance : obtention de blueprint pour le craft, gain de point de magie, nouveaux sorts de vampire, les boss sont incontournables.

La diégèse fait encore sens ici aussi, car boire le sang de ces boss vous octroie leurs savoirs. Tuer une couturière par exemple, vous donnera le schéma de fabrication de votre nouvelle pièce de stuff. Chaque boss aura aussi une affinité avec une école de magie (ledit boss aura à cœur de vous montrer quelques sorts pour vous tuer), vous pourrez ainsi obtenir un point de talent, uniquement utilisable pour débloquer des nouveaux sorts.

Le jeu est donc clairement axé survie avec des jauges qui descendent naturellement avec le temps. La jauge de sang sera constamment à remplir, il vous faudra donc surveiller votre jauge en permanence. L’extérieur de votre enceinte fortifiée sera très hostile, le soleil y jouera un grand rôle mais ce serait sans compter les autres vampires.

Encore faudra-t-il choisir un serveur PvP, le jeu vous laissant le choix de simplifier votre aventure vampirique de ce côté en vous contentant d’affronter le jeu sur un serveur PvE. Pour notre part, en bon vampire, nous aimons le goût du sang de nos adversaires, c’est ainsi !

Sang pour sang RPG

Malgré l’absence de barre d’expérience ou de niveau, V Rising est immanquablement un RPG. Certes vous aurez un niveau affiché, mais celui-ci correspond à votre niveau de votre équipement. Absence de points de caractéristiques à noter également, seul votre gear vous apporte un gain de puissance. Pour autant, la personnalisation de votre personnage n’est pas secondaire.

Il faut savoir que vous aurez plusieurs compétences actives, deux pour votre arme et trois pour votre magie. Plusieurs écoles de magie (foudre, sang, illusion, peste, gel et chaos) et plusieurs « types » de sorts (contre, skillshot, buff) qui vous permettront de jongler et de construire votre build comme bon vous semble. Vous pourrez par exemple vous équiper de deux spells de contres ou de deux skillshot, tout est permis.

Cette facette RPG vient totalement s’appuyer sur le craft, qui sera le seul moyen de vous stuffer, ici aucun loot directement à équiper, vous devrez impérativement passer par la phase de récolte des ressources : bois, pierre, cuir… qui seront souvent autant de ressources à raffiner et à combiner ultérieurement pour construire des pièces d’équipements plus fortes.

Les affixes au niveau des pièces d’équipement se résumeront très souvent à des pourcentages, ce qui ne révolutionnera pas vraiment le genre. Toutefois, une couche supplémentaire de complexité est à noter au niveau des sorts avec les gemmes. En plus de renforcer vos spells, elles changeront parfois la façon d’utiliser ces derniers. C’est donc une base solide de RPG qui soutient l’aspect survie et craft. Le RPG est la fin, le craft le moyen. Mais l’aspect le plus important, à notre sens, de V Rising se situe dans son système de combat.

Dent pour dent

Comme nous l’avons déjà dit, V Rising est avant tout l’héritier de Battlerite, jeu qui mettait en avant un système de combat très exigeant qui récompensait surtout la bonne exécution et la précision du joueur. Ce dernier n’échappe pas à cette règle. Bien que le niveau de stuff soit non négligeable, il sera souvent fort possible d’affronter un joueur avec parfois 5 niveaux de plus que vous ou bien d’affronter 2 joueurs à la fois si vous êtes solide sur votre gameplay.

La filiation dans les deux jeux est telle qu’on retrouvera parfois des personnages jouables de Battlerite parmi les boss, avec parfois les mêmes attaques, contres que dans le précédent jeu de Stunlock Studios, un fan service qui fait sourire et rappelle de bons souvenirs.

Pour en revenir au combat, vous serez bien souvent mis à pied d’égalité avec vos adversaires, le skill étant largement récompensé. Placer un contre au bon moment, jongler entre ses différentes armes au sein même du combat pour surprendre son adversaire, annuler ses attaques pour profiter d’une seconde de surprise, bref, le combat de V Rising est très dense et l’exploiter totalement est un vrai plaisir.

Là où pour nous le PvP rajoute une couche de difficulté dans toutes les strates de V Rising, c’est que tuer un autre joueur vous donnera la possibilité de lui voler le sang qu’il avait sur lui, et en sus, de lui prendre toutes ses ressources de son inventaire. De quoi pleurer des larmes de sang quand cela vous arrive, ou prendre beaucoup d’avance sur vos rivaux vampires.

Comme vous élisez domicile sur une map qui ne change pas, certains spots sont d’ailleurs beaucoup plus avantageux que d’autres, il vaut mieux donc arriver à l’ouverture du serveur, à moins que vous ne vous contentiez du petit coin dont personne ne veut, souvent à raison. Aussi, certains joueurs avanceront plus vite et deviendront très rapidement beaucoup trop fort, c’est pourquoi les serveurs sur lesquels vous arrivez ont un compteur.

Une fois ce compteur arrivé à échéance, le serveur est entièrement wipe, toute votre progression est donc effacée. La durée de vie des serveurs est variable (il est tout à fait possible de créer son propre serveur sans wipe), mais les serveurs officiels ont une durée de vie d’un peu moins de deux mois généralement. Source inévitable de frustration, cette tabula rasa est pourtant le seul moyen de garder un équilibre entre les joueurs, sans cela, la philosophie égalitariste du jeu serait caduque.

Déjà conquis depuis l’early access, notre prêche impie ne se tarit pas d’éloges avec cette version 1.0. Des serveurs stables, un équilibrage des armes revu, une communauté plus présente et plus de contenu, qu’est-ce qu’un vampire peut demander de plus ? Les passionnés du PvP auront clairement de quoi faire, on aura retrouvé dans V Rising des frissons que l’on n’avait pas ressentis depuis l’époque de Strangleronce via Burning Crusade.

Pour autant, le titrre ne plaira clairement pas à tout le monde. Le craft prend beaucoup de place pour celui qui veut juste jouer à un RPG et pas assez pour celui qui ne rêve que de remplir des étagères et des coffres à l’infini. Le tout manque d’équilibre mais les sensations de jeu sont indéniablement présentes, pour peu qu’on y soit sensible. Le système de combat est dense et la personnalisation de personnage assez complète.

Bien que nous ne soyons pas conquis par la facette housing, nous avons laissé nos amis vampires se charger de cette vilaine besogne, le cachet gothico-vampirique possède un certain cachet… Bâtir son château sur plusieurs étages donne la sensation d’être le seigneur vampire que vous avez toujours voulu être, n’en déplaise à Dracula.