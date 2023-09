Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sort de sa torpeur

Alors que le jeu de rôles papier et jeu vidéo ne sont rarement aussi bien entendus, avec le succès surprise (à ce point) de Baldur’s Gate 3, voilà qu’on a des nouvelles d’une autre adaptation de JdR qu’on n’osait plus attendre : Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (que nous appellerons par le petit nom de Bloodlines 2 pour gagner en légèreté).

Le jeu avait été annoncé dès 2019, et l’annonce avait grand bruit, tant le premier Bloodlines (2004, Troika Games) avait fait parlé : bashé à sa sortie, échec commercial ayant entraîné la chute du studio, puis retour en grâce dans la presse, pour accéder ensuite à un statut de jeu culte… L’annonce d’un Bloodlines 2 avait été applaudie aussi parce que l’équipe originale ayant travaillé sur le premier jeu avait été réunie pour donner naissance à ce second épisode.

Hélas, c’était sans compter sur les scandales qui émaillent régulièrement l’industrie du jeu vidéo (et pas que…). C’est d’ailleurs un peu avec Bloodlines 2 que la parole a commencé à se libérer dans l’industrie, Chris Avellone, alors game designer sur le jeu , ayant un peu été le Harvey Weinstein du jeu vidéo.

Affaire de harcèlement, mais aussi démissions en série, le développement du jeu, assuré par Hardsuit Labs et chapeauté par Paradox Interactive, était chaotique. Au point qu’après avoir été une première fois repoussé, le jeu annoncé en 2019 n’était plus attendu avant 2022 et les précommandes, qui avaient déjà démarré, étaient annulées. On n’était pas loin de penser que le jeu ne verrait jamais le jour.

Pourtant, avec un nouveau studio au commandes, un nouveau trailer, et, en vérité un tout nouveau jeu, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 trouve une nouvelle date de sortie, et est désormais annoncé pour l’automne 2024. C’est The Chinese Room, développeur anglais (comme son nom ne l’indique pas) de Dear Esther ou Everybody’s Gone to the Rapture, qui a récupéré le projet et quasiment tout repris à zéro pour réaliser « leur jeu le plus ambitieux à ce jour ».

Le studio, un indépendant certes multirécompensé, mais qui ne s’est jamais attaqué à un projet de cette ampleur, sera-t-il à la hauteur ? Le titre aura-t-il survécu au chaos qui l’aura vu naître ? Des éléments de réponses apparaîtront peut-être au début de l’année 2024, lorsqu’un trailer de gameplay sera publié, comme annoncé par l’éditeur, avant de se faire un avis définitif d’ici une bonne année… si un énième report n’est pas prononcé !