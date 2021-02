Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 prend encore du retard

C’est ce matin que l’éditeur Paradox a annoncé que son petit dernier Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se voyait de nouveau reporté au moins jusqu’à 2022. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, on apprend également que l’un des principaux studios à l’œuvre sur le développement du jeu, Hardsuit Labs, est aussi hors jeu, Paradox prévoyant de confier la fin du développement à une autre équipe.

“Cela a été une décision difficile, mais nous sommes convaincus que c’est la meilleure chose à faire pour rendre justice au jeu.”

C’est par l’intermédiaire de son rapport financier annuel que l’éditeur a partagé la nouvelle qui, après une année 2020 marquée par les déboires du titre, ne peut que nous faire nous interroger un peu plus sur l’état de santé du jeu. En 2019 déjà, Paradox avait repoussé le soft jusqu’en 2021 afin de se donner un peu plus de temps pour peaufiner le successeur du premier Bloodlines, éludant de ce fait tout 2020. Ce premier report s’était également vu accompagné de plusieurs aléas médiatiques, notamment avec l’affaire Chris Avellone, et les allégations pesant sur lui, dont le studio avait dû retirer tout le travail effectué sur le jeu afin de le remplacer.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 avait également perdu plusieurs éléments au cours de l’année avec les remerciements de ses Narrative lead et Creative director, alors extrêmement impliqués dans le développement, prétextant encore une fois que cette décision visait à impacter qualitativement le contenu du titre. Une raison qui revient souvent avec les décisions de Paradox, alors si on ne peut que louer les nobles intentions de l’éditeur, on en vient tout de même à se demander ce qui se trame derrière ses murs tant le chaos semble poursuivre le développement de cette suite au titre de 2004. Paradox n’a pas annoncé quel studio allait maintenant se charger de chaperonner le titre et en a profité pour interrompre toutes les précommandes jusqu’à nouvel ordre.